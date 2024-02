Las aztecas superaron a las criollas 8-0, con un doblete de Jacqueline Ovalle. Las dominicanas se miden este lunes al seleccionado de Argentina

La selección mexicana acabó con las dudas que dejó el empate sin goles ante Argentina y se lució con una goleada de 0-8 frente a República Dominicana en la segunda jornada de la Copa Oro. El equipo de Pedro López salió al campo con grandes cambios en su once titular, solo repitió a cinco jugadoras del partido debut ante Argentina, y dejó en la banca a Charlyn Corral y Stephany Mayor.



A México le tomó 12 minutos encontrar el primer tanto de la noche gracias a Nicky Hernández, que aprovechó un tremendo error de Paloma Peña. Un minuto y 42 segundos más tarde, Jacquie Ovalle ponía el segundo tanto en el marcador con asistencia de María Sánchez.



Las mexicanas siguieron dominando y provocando los errores de República Dominicana, y para el minuto 20, ya goleaban en el Dignity Health Sports Park con el estreno de Karen Luna como goleadora de la selección. La jugadora de América debutó con la camiseta de México en el duelo ante Argentina, y esta noche consiguió su primer tanto con un remate de cabeza.



El doblete de la ‘Maga’ Ovalle llegó al 24’ desde los once pasos después de que la árbitra del encuentro otorgara la pena máxima marcando una mano de Stella Tapia en el área. República Dominicana no podía ponerle pausa a México en el partido. Kiana Palacios puso más nerviosas a las rivales con dos ocasiones de gol pasada la media hora del encuentro. ‘Super K’ mandó primero un tiro al palo de la portería rival, y menos de un minuto después, volvió a intentarlo y estrelló el esférico en el travesaño.



La tortura de Dominicana terminó en el priemr tiempo con dos goles más en su contra, primero apareció Rebeca Bernal para poner la manita en el marcador, y poco después, Diana Ordoñez puso el sexto de la noche.



El panorama no cambió en la segunda mitad. Desde el silbatazo, México acaparó el esférico, dominó, marcó el ritmo de juego y se dedicó a generar jugadas de peligro en busca de aumentar la goleada.



Los cambios de Nati Mauleón y Jasmine Casarez solo resfrescaron al equipo mexicano, fue justamente la jugadora de FC Juárez quien puso el séptimo tanto en el marcador. Con un golazo de surda, Mayra Pelayo marcó el octavo gol al minuto 93 del encuentro para cerrar la goleada.



Con este marcador, México deja esperanzas de cara al último partido de fase de grupos, donde enfrentará a Estados Unidos.