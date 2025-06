La selección dominicana entrenó en el marco de la preparación del partido que sostendrá hoy ante su similar de Dominica, partido correspondiente a la cuarta y última jornada de la segunda fase de las Eliminatorias de Concacaf Mundial FIFA 2026.



El duelo está fijado para las 7:00 de la noche en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo y contará con transmisión de CDN Deportes en vivo para todo el país.



Las boletas están a la venta en tuboleta.com.do desde el pasado 29 de mayo.



Jugadores y cuerpo técnico viajaron la mañana del sábado en vuelo chárter desde Ciudad de Guatemala hasta la capital quisqueyana donde de inmediato comenzó la recuperación y preparación del conjunto de cara al siguiente compromiso.



Entre las novedades están la inclusión del defensor Michael Sambataro, quien se sumó a la concentración en Santo Domingo para reforzar el lateral izquierdo de la selección.



Sambataro comentó sobre su llamado: “Lo asumo con mucha responsabilidad como siempre, la verdad que muy contento de poder formar parte de la selección en esta instancia tan importante para nosotros y con el grupo vamos a afrontar todo esto de la mejor manera”.



“Con mucha ilusión, como dice el profe, vamos a dar batalla acá y donde sea, y el grupo lo entiende de muy buena forma”, continuó diciendo y además agregó sobre su estado físico. “Me siento muy bien, hoy ya me entrené y me estoy alistando para lo que viene”.



El defensor cerró diciendo “siempre estuve alentando a la selección, mirando y hablando con los muchachos, ahora me toca sumarme y a darle para adelante”.



Para el elenco patrio este duelo servirá para finiquitar detalles de cara a su debut en la Copa Oro de Concacaf 2025 el próximo 14 de junio ante México en el Sofi Stadium de Las Vegas, California.