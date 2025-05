Los técnicos de Cibao FC y Moca FC, respectivamente, dan sus consideraciones sobre el partido de vuelta en el Estadio de la PUCMM de Santiago a las 6:00 p.m.

Los entrenadores Júnior Scheldeur y José Rodríguez advirtieron que, a pesar de llegar con ventajas en la ida, ningún resultado se puede considerar definitivo de cara al partido de vuelta a celebrarse hoy, y sabiendo que se trata de rivales “duros de matar” hasta último suspiro.



Scheldeur, director técnico de Cibao FC, apuntó que Moca FC tiene gran equipo, y que habrá que jugarle con la misma intensidad, con todo y los goles de ventaja (0-2), además de ir para la casa, otro gran plus del naranja. Y por demás, la ácida rivalidad de ambos ha conformado siempre lo que se denomina Clásico del Cibao.



“Nuestro equipo no nada en sus manos; todo puede suceder en los siguientes noventa minutos”, advirtió. “Saldremos a ganar en casa, igual como si todo estuviera igualado”.



Cibao nunca perdió una semifinal saliendo delante en la ida. Moca y Pantoja jamás han revertido una semifinal. Sólo O&M lo hizo (2024).



El Armagedón ha mantenido su juego letal, siempre con prolíficas ocasiones ofensivas, comandado por Rivaldo Correa y Javier Roces, quien abrió el marcador en la ida, además de un colectivo que funciona como reloj suizo en todos los flancos.



Cibao aprovechó in summum las escasas ocasiones presentadas, ante un ventarrón de agua interminable, que hizo completar el juego en dos fechas.



Rodríguez, director técnico de los Delfines del Este, picó delante en la semifinal que afronta ante Pantoja, pero tanto el resultado como el rival lo llevan a ser muy cauto, señalando que nada se ha definido. “Este serie sigue abierta, por el marcador (0-1), pero principalmente porque estamos enfrentando a un gigante como Pantoja”.



Indicó que irán a rematar en la vuelta que se juega el fin de semana, en la que “aprovecharemos la sede. Aquí no queda espacio para la confianza”, puntualizó el timonel de los albirrojos.



Aunque es un equipo netamente defensivo, ratificado en la ida, Rodríguez enfatizó que irán en busca del resultado, sin especulaciones.



Y Rodríguez no hará acopio de la ventaja, sino que aun siendo un equipo hermético, su juego de contragolpe lo aplicará a su mejor estilo.



Entretanto, el entrenador de Pantoja, José Quinteros, señaló que como siempre ha sido su juego, ahora más que nunca, irán a por los goles desde el pitazo inicial: “Somos un club que siempre va frontal, no importa el rival ni la circunstancia que afrontamos”.



El partido de vuelta entre Cibao FC y Moca FC será transmitido por CDN Deportes a las seis de la tarde.