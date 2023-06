Jáquez y Dejean fueron los responsables de los dos goles de los veganos. Atlántico y San Cristóbal, así como Jarabacoa FC y O&M finalizaron 0-0

Atlético Vega Real y Moca FC cerraron la jornada 16 del fútbol profesional dominicano, con saldo positivo para los veganos 2-1.



La primera diana del partido fue obra del atacante mocano, Juan Ángeles Cruz, quien definió con zapatazo de larga distancia cuando el cronómetro marcaba la fracción 23 de juego. Con ese tanto el ariete sumó el sexto gol de la temporada.



Los visitantes intentaron, durante toda la primera, mitad controlar el juego, pero los veganos opusieron resistencia. El debutante Jairo Alegría pudo igualar minutos más tarde, pero el travesaño le ahogó el grito de gol.



Con el inicio del segundo tiempo, los veganos fueron con todo. Al minuto 52, José Jáquez, desde el punto penal, igualó el marcador.



Los veganos no se iban a quedar tranquilos. Ocho minutos después del primer tanto, y por intermedio de Elyvens Dejean, definió el gol con un potente disparo dentro del área grande.



La victoria de los reales le permite llegar a 18 unidades y dar un paso importante hacia la clasificación.



En la jornada del sábado, se produjeron dos empates sin goles. En el cruce que se jugó en El Cóndor de La Vega entre Atlántico y San Cristóbal el gol no se hizo presente, pero las ocasiones no faltaron.



El guardameta de los visitantes, Danilo Campana, fue la figura del partido tras atajar hasta cinco ocasiones claras de gol.



Con este empate Atlántico suma 28 puntos mientras que San Cristóbal llegó a seis unidades.



En el otro partido del día, Jarabacoa FC no pudo pasar del empate ante O&M, partido que se jugó en el estadio Junior Mejía en la montaña.



Esta igualdad de Jarabacoa los deja a solo un punto del sexto lugar que ostenta La Vega con 15 puntos.