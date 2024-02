Juan Soto confesó que nunca quiso haberse ido de los Nacionales

Juan Soto comienza a vivir sus primeros días siendo un Yankee en lo que es el inicio de los juegos de Spring Training. Pero sigue recordando sus primeros años con los Nacionales de Washington, donde pretendía pasar toda su carrera, confesó, aunque los planes cambiaron.

El debut de Soto en la gran carpa fue vistiendo el uniforme de los Nacionales en el 2018. Un año más tarde, ganó la Serie Mundial con el equipo, comenzaba a ser la figura de la ciudad. Su carrera se fue consolidando, ganó sus primeros bates de plata. Todo parecía ideal para el dominicano hasta que el equipo decidió cambiarlo a los Padres de San Diego.

«Nunca quise irme de Washington», le dijo Soto a The Athletic en una entrevista. «Era un gran equipo. Conocía a todos allí, desde abajo hasta arriba. Me sentí muy cómodo y me sentí como en casa. Estaba feliz. Tenía una casa en Washington. Me sentía muy cómodo. Allí arriba, de la nada, tomaron esa decisión. Pensaron que era lo mejor para el equipo. Simplemente, lo respeté porque fueron muy claros conmigo. Esa es una de las cosas que realmente respeté de (el gerente general Mike) Rizzo. Fue muy claro sobre el tema del intercambio. Pero definitivamente nunca pensé que iba a dejar DC. Realmente pensé que iba a quedarme allí durante toda mi carrera» comentó Soto.

La salida de Soto de los Nacionales

En su momento, periodistas que cubrían de cerca el equipo de Washington informaron que el equipo le habría ofrecido 440 millones de dólares por 15 años a Soto, pero él junto a su equipo lo habrían rechazado.

Posteriormente el equipo decide cambiarlo en la fecha límite de la temporada 2022, en un combo de peloteros donde tanto él como el inicialista Josh Bell fueron traspasados a San Diego por los lanzadores MacKenzie Gore y Jarlin Susana, los jardineros Robert Hassell y James Wood y los jugadores del cuadro CJ Abrams y Luke Voit.

Ahora Juan Soto dice dejar todo atrás y estar enfocado en su próxima temporada vistiendo el uniforme de los Yankees de Nueva York. Al culminar esta zafra, Soto entraría a la agencia libre.