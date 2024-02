La meta de Juan Soto: un jonrón en los 30 estadios de la MLB

Juan Soto tiene como una de sus metas de la temporada 2024 con los Yankees de Nueva York poder presumir jonrones en los 30 estadios de la MLB. Ahora en la Liga Americana tendrá la posibilidad de lograrlo, ya que en lo que va de su carrera ha podido desaparecer la pelota en 25 parques vigentes.

«Quiero completar los 30 estadios, dar jonrón en cada uno de los 30 estadios», declaró Soto a YES Network. «Esa es mi meta para este año».

Juan Soto plays baseball today 🤩@M_Marakovits caught up with Soto prior to today's action. pic.twitter.com/Ds8rX7Q6Jq February 25, 2024

Los estadios que tiene en la mira el dominicano para lograr la proeza son: el Progressive Field de Cleveland, el Angel Stadium de Anaheim, el Guaranteed Rate Field de Chicago, el Globe Life Field de Arlington y el T-Mobile Park de Seattle.

Es de destacar que Manny Machado y Giancarlo Stanton son los únicos toleteros que han dado jonrones en los 30 estadios de las Grandes Ligas, por lo que Juan Soto quiere unirse al club.

Soto promete «perreo» en cada jonrón

Por si eso fuera poco, el nuevo jardinero de los Bombarderos del Bronx prometió celebrar esos cuadrangulares con mucha efusividad, sin contenerse en lo absoluto.

«Todo el mundo sabe que la forma en cómo me muevo al tomar un turno o celebro es parte de mi juego», dijo Juan Soto al New York Post. «Si a la gente le gusta o no, no me importa. Voy a celebrar con mucho ruido. Cuando conecte un jonrón voy a lanzar el bate a 500 pies en el aire».