Juan Soto perrea a los Astros y responde así a sus abucheos

Los Yankees de Nueva York consiguieron barrer a los Astros de Houston en su primera serie de la

Temporada 2024 de la Major League Baseball (MLB) y Juan Soto resultó clave para lograrlo.

El dominicano no pudo quedarse con las ganas de celebrar con creces uno de los hits que conectó este domingo, el cual fue clave, y se gozó con tremendo ‘perreo’.

Soto se erigió en la primera serie de los Yankees como la estrella del equipo. En la jornada del domingo fue quien conectó el hit que terminaría por darle la victoria a los Mulos en contra de los Astros de Houston, quienes se han convertido en uno de sus principales «enemigos».

El oriundo de la República Dominicana conectó dicho imparable en la parte alta de la novena entrada. Con tremenda línea al jardín izquierdo, el outfielder envió a Gleyber Torres al plato de home. Acto seguido, Soto llegó a la primera base y festejó con un ‘perreo’ el haber puesto adelante a los Yankees, celebración que causó sensación en redes.

Si bien la mayor parte de los comentarios al respecto mencionan que están fascinados sobre cómo Juan vive sus días con el equipo de Nueva York, hay quienes considerarían que la celebración fue exagerada. No obstante, llegó en un momento importante para los Yankees que barrieron a los Astros de Houston.

Juan Soto ha visto acción en cuatro juegos de la Temporada 2024 de la Major League Baseball (MLB). En ellos se hizo de un porcentaje de bateo de .529, así como de un home run (HR) y cuatro carreras impulsadas para los Yankees de Nueva York.

Tras sus actuaciones del fin de semana, la prensa estadounidense se hizo eco de los abucheos que recibió Soto por parte de los fanáticos de los Astros. En consecuencia, consultaron su posición al dominicano que no dudó en dar una contundente respuesta.

Juan Soto says keep the boos coming pic.twitter.com/fu7VCZiYwH