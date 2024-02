Juan Soto se incorpora a los entrenamientos primaverales de los Yankees

Juan Soto se reportó este domingo a los entrenamientos primaverales de los Yankees de Nueva York para comenzar su puesta a tono de cara a una temporada en la que todas las miradas estarán sobre él.

El jardinero dominicano comenzó su preparación tras llegar a los Bombarderos del Bronx vía cambio desde los Padres de San Diego y acordar un salario récord con la directiva para evitar el arbitraje salarial.

Juan Soto has reported to Yankees Spring Training. What do you expect his stats will be this season? pic.twitter.com/TcGdFyy2GG