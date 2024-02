Yankees confirman que Juan Soto probará el mercado de MLB en 2025

Los Yankees de Nueva York saben que Juan Soto tiene la posibilidad de probar en el mercado en 2025, por lo que su estadía en el Bronx podría ser de apenas una temporada. Sin embargo, no descartan la opción de darle un contrato multianual.

El gerente de los Yankees, Brian Cashman, confirmó que lo más probable es que Soto esté con la franquicia solo una temporada, pues seguramente querrá probar en el mercado.

Regarding Juan Soto, Brian Cashman said that “the odds are this is a one-year situation” before Soto will become a free agent.



“I don’t see too many things stopping him from reaching free agency.”