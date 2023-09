Julio Rodríguez vuelve a establecer récord nunca hecho en la MLB

Julio Rodríguez hace historia al convertirse en el primer jugador en la historia en tener al menos 25 jonrones y 25 bases robadas en cada una de sus dos primeras temporadas, precisa ESPN Stats & Info.

El dominicano está redefiniendo lo que significa ser un verdadero jugador completo. Pero profundicemos un poco más en lo que hace que este joven fenómeno sea tan especial.

Julio Rodríguez is the first player in MLB history to have 25 home runs and 25 stolen bases in each of his first two seasons. pic.twitter.com/nB9nT9L2eY