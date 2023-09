La pareja de Julio Urías que lo lleva a la justicia por violencia doméstica

El pitcher mexicano de los Dodgers de Los Ángeles Julio Urías enfrentará a la justicia estadounidense en los próximos días por un delito grave de violencia doméstica. Este miércoles, la MLB colocó al lanzador en licencia administrativa, sacándolo del roster de los Dodgers, y deberá comparecer a una corte americana el próximo 22 de septiembre sobre la denuncia de presunta agresión hacia su pareja.

Aunque las autoridades confirman públicamente quién es la víctima, se asume que puede tratarse de Daisy Pérez, con quien Julio Urías mantiene una relación sentimental al menos desde el año 2021.

Aunque no se tienen reportes de que estén casados, los Dodgers presentaron a Daisy como la esposa de Urías. Ocurrió cuando ella lanzó la primera bola del juego en la noche que el equipo regaló a los fanáticos un bobblehead de Julio Urías para celebrar a «El Culichi» en el Dodgers Stadium.

