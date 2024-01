Las 4 decisiones que pueden tomar los Rays con Wander Franco en 2024

El dominicano de los Rays de Tampa Bay Wander Franco enfrentará cargos de menor gravedad de los que se pensó inicialmente por su relación inapropiada con una menor de edad. No obstante, su caso mantiene en vilo su futuro en la MLB.

Si es cierto, y el campocorto puede evitar los cargos de abuso sexual infantil, tiene más oportunidad de reanudar su carrera en las Grandes Ligas, aunque muchos analistas no son optimistas al respecto.

Franco, de 22 años de edad, está en licencia administrativa y percibiendo su sueldo, pero de seguro los Rays están evaluando los posibles escenarios de acción con el infielder. Estas son sus opciones, de acuerdo con ex ejecutivos de las mayores.

1. Dejarlo en libertad y pagarle el resto del contrato

Una de las posibilidades que enfrenta Franco es que Tampa Bay tome la misma decisión que los Dodgers de Los Angeles con el lanzador Trevor Bauer: desvincularlo del equipo y asumir el pago total del contrato. Sin embargo, es poco probable que esto suceda porque hablamos de una suma importante: son 176 millones de dólares que restan del salario del campocorto.

2. Dejarlo en libertad, esperar por la decisión del juez y después llegar a un acuerdo con él sobre su contrato

Con un contrato garantizado, no podrán evitar el pago a menos de que exista una condena firme y posiblemente es eso lo que está esperando la organización de los Rays: el desenlace de la historia en tribunales. Que lo declaren inocente no es una garantía de continuidad con el equipo. Algo que podría llevarlos a negociar la rescisión del convenio por un monto que no ha trascendido.

3. Esperar que sea condenado y anular su contrato

En una entrevista que concedió recientemente, el ex presidente de los Marlins de Miami, David Samson, dijo que a su juicio la única manera de que los Rays puedan cancelar el contrato de Franco es que lo declaren culpable de los cargos de abuso sexual infantil. Si eso es lo que sucede, tendrán la oportunidad de anular el convenio sin pagarle un centavo del dinero que resta.

4. Que siga en Licencia Administrativa y esperar al final del caso

Finalmente, hay otra opción y es seguramente la que la Asociación de Peloteros tratará de promover: que el campocorto dominicano siga en Licencia Administrativa y disfrutando el pago de su salario hasta que el juez en República Dominicana tome una decisión. No obstante, hay otro elemento a considerar y es que más allá del juicio hay una investigación abierta por parte de MLB.