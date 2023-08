El campocorto dominicano Wander Franco de los Tampa Bay Rays, se encuentra en una delicada situacion en la que estará inactivo sin estar lesionado o por temas de descanso.

Los Tampa Bay Rays informaron que Wander Franco no estará viajando con el equipo hasta San Francisco para disputar una serie de tres juegos que inicia el lunes. Eso se debe a que la MLB inició una investigación acerca de unos rumores que existen sobre un vínculo del pelotero con una menor de edad de la República Dominicana.

Todo indica que Franco será enviado a la lista restringida. Allí se colocan a los jugadores que no pueden jugar por causas como investigaciones, problemas familiares, arrestos o problemas con la justicia.

Cabe destacar que, mientras un jugador está inscrito en esta lista, no puede devengar su salario hasta volver a estar activo.

Wander Franco, de 22 años, estuvo en el estadio y se sentó en el banquillo hasta la quinta entrada del juego del domingo, pero no estuvo en el camerino después del partido, según Kristie Ackert del Tampa Bay Times, asistente del equipo empacó su casillero.

Cabe destacar que hace unos dias los Tampa Bay Rays se vieron un poco obligados a enviar a Franco la banca por dos juegos a fines de junio por cómo manejó su frustración en una calentada situacion con Randy Arozarena, también agregaron que podría ser un mejor compañero de equipo.

Lo peor de todo es que estas investigaciones pueden durar dias como semanas o meses. Y hasta que no exista un veredicto final, el oriundo de Bani no podrá volver al terreno de Grandes Ligas.

La MLB inició una investigación a Wander Franco luego de que se hicieran virales acusaciones en su contra en redes sociales por estar presuntamente involucrado en una “relación inapropiada” con una menor de edad.

“Durante el partido de hoy, nos enteramos de las publicaciones en las redes sociales que circulan sobre Wander Franco”, dijeron los Rays a través de comunicado dos horas después de la derrota del domingo por 9-2 ante los Cleveland Guardians. “Tomamos la situación con seriedad y estamos en estrecho contacto con Major League Baseball mientras lleva a cabo su debida diligencia”.

La acusación que circula en redes sociales asegura que la menor de edad tenía 14 años cuando mantuvo una “relación” con Franco.

Sin embargo, otras versiones también aseguran que todo se trató de un “complot” de la familia de la joven para “extorsionar” a Franco.

“He escuchado informes de República Dominicana de que esta situación con Wander fue una trampa. Aparentemente, se usó una identificación falsa inicial para aparentar 19 años de edad y se armó un complot de extorsión. $200,000 USD así como un Mercedes Benz gt63s. Franco se negó a pagar. ¿Qué tan cierto es esto? No sé. Pero tenemos que averiguarlo”, aseguró el ex pelotero de Ligas Menores y ahora creador de contenido sobre béisbol, Nathan Crawford.

