Luis Severino sería usado como moneda de cambio por los Yankees

El pitcher dominicano de los Yankees, Luis Severino, inició una asignación de rehabilitación con Triple-A

Scranton/Wilkes-Barre el miércoles.

El abridor diestro hizo 49 pitcheos a lo largo de 3.1 entradas de labor, en las que permitió dos hits, incluyendo un jonrón solitario, con una base por bolas y tres ponches. Severino tiene pautada hacer otra apertura el próximo martes, 16 de mayo. Si todo sale bien, podría ser su última salida antes de su activación por los Yankees.

Sin embargo, este viernes el periodista de ESPN, Buster Olney, señaló que el veterano quisqueyano podría usarse por Nueva York como una valiosa moneda de cambio en la próxima fecha límite.

Severino could be a trade piece according to Buster Olney of ESPN #NYY pic.twitter.com/b0Rf3FaSoE