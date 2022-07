Nationals tiene claro qué hacer con Juan Soto antes del 2 de agosto

Va a ser un hecho: Juan Soto abandonará definitvamente Washington Nationals antes de la fecha límite para hacer cambios en los equipos de Major League Baseball (MLB), el próximo 2 de agosto. Y ya no es un rumor, es algo oficial.

El rechazo tajante, por parte del dominicano, del multimillonario contrato que le ofreció la franquicia para convertirse en el jugador mejor pagado de Grandes Ligas, por $440 millones de dólares de salario por las próximas 15 temporadas, fue el indicio claro del quiebre de la relación.

Luego vino la «reprimenda» de los Nationals, quienes no le pagaron el charter a Soto para viajar al Juego de las Estrellas 2022, donde finalmente ganó el Home Run Derby. Esto terminó por colmar la paciencia de las partes, y así llegar a la situación actual, donde escuchan ofertas para hacer el intercambio en MLB 2022.

Mientras el reportero independiente Seth Cummings aseguró en su cuenta de Twitter que recibió un mensaje desde dentro del equipo, que indicaba que «recibieron una oferta ridícula» por el jardinero; el gerente general de la franquicia, Mike Rizzo, habló con el programa radial The Sports Junkies, donde confirmó todo.

«Vamos a explorar todas las opciones para intercambiarlo», afirmó el ejecutivo de Nationals sobre Juan Soto. Agregó que la filtración sobre el multimillonario acuerdo por $440 millones «no nos ayudó en nada de lo que intentábamos hacer».

"We're gonna have to explore all our options."



Nationals GM Mike Rizzo detailed to @JunksRadio this morning how the club went from offering Juan Soto a record contract to entertaining trade offers. pic.twitter.com/nviUfSeG69