Nacionales de Washington "castigaron" a Juan Soto por esta razón

Los últimos días han sido muy duros en la relación profesional entre los Nacionales de Washington y su máxima estrella, el dominicano Juan Soto que, en medio del problema se dio el lujo de ganar el Home Run Derby previo al Juego de las Estrellas 2022.

Todo arrancó el fin de semana, luego que se diera a conocer el rechazo por parte del jardinero dominicano de la extensión de contrato con los Nacionales por las próximas 15 temporadas a cambio de $440 millones de dólares. Un monto que convertiría a Soto en el jugador mejor pagado en las Mayores.

Así, en la previa al Juego de las Estrellas, los Nacionales tomaron represalia. Según reveló el agente de Soto, Scott Boras, al diario USA Today, los Nacionales se negaron a pagarle un vuelo charter hacia Los Angeles para participar del Clásico de Mitad de Temporada, y del Festival de Cuadrangulares que finalmente ganó.

Según denunció el representante, la actitud de la franquicia fue «en reprimenda» por no firmar el nuevo contrato con ellos. En consecuencia, Soto tuvo que tomar un vuelo comercial, llegando a Los Ángeles en la madrugada del lunes, día donde conquistó el evento.

