Estas son las nuevas reglas de la MLB que cambiarán el juego en 2023

Si bien estamos entrando en tierra derecha con la temporada 2022 de la MLB, ya se está comenzando a planificar lo que vendrá para 2023, donde las nuevas reglas que se aplicarán al juego seguro desatarán una «revolución» que cambiará para siempre al béisbol.

Las nuevas reglas se aprobaron este viernes por los dueños de la franquicia en una reunión con el Comisionado Rob Manfred, quien expuso estas nuevas propuestas para conseguir «acelerar el ritmo de juego».

Son tres las nuevas reglas aprobadas para la temporada de la MLB 2023. Puntualmente tienen relación con los lanzadores, los turnos al bat y las bases.

MLB’s new rules for 2023 are official:

◽️ Pitch clock

◽️ Ban on the shift

◽️ Pick-off limits



How do you feel about these new rules?