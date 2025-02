El mandatario dijo que el Gobierno que preside invirtió más de 4.6 mil millones en 2024, con resultados positivos

Durante su quinta rendición de cuentas, el presidente de la República, Luis Abinader, sacó ayer más tiempo para pasar balance a todo lo relativo en materia de deportes durante el año pasado, contrario a discursos anteriores, cuyo reloj cronometraba no más de un minuto o en su defecto no era mencionado.



Tres minutos, 48 segundos y 22 milisegundos fue el espacio dedicado por el mandatario en su alocución en el Congreso Nacional. En un discurso de aproximadamente 60 páginas y un tiempo general de dos horas y 26 minutos, Abinader informaba a la población la inversión, el año pasado, de 4,639,000,000 millones de pesos, monto que se tradujo en importantes logros.



“Con una inversión superior a los mil millones de pesos, esta apuesta estratégica se tradujo en tres medallas olímpicas: una medalla de oro en atletismo, ganada por Marileidy Paulino en los 400 metros planos, y dos medallas de bronce obtenidas por los boxeadores Junior Alcántara y Cristian Pinales. Esto es, sin duda, nuestro orgullo y la mejor muestra de la dominicanidad”, señaló el presidente Abinader durante su discurso de 11 párrafos dedicados al deporte.



Asimismo, Abinader destacó las inversiones que se han realizado en la infraestructura del deporte en el país. Entre estas mencionó el Estadio Félix Sánchez, al que fue sometido a reparación en una primera fase para la celebración del Mundial de Fútbol Femenino Sub-17.



“Al inicio de nuestra gestión, encontramos esta emblemática instalación en condiciones deplorables e invertimos para su remodelación más de 950 millones de pesos en una primera fase, cumpliendo con los requerimientos técnicos de la FIFA y permitiendo que nuestro país fuese sede, por primera vez, del Mundial de Fútbol Femenino U17”, dijo.



Otra importante instalación deportiva al que está siendo remozada es el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, cuyo presupuesto ronda los mil millones de pesos.



“El Palacio de los Deportes (conocido popularmente como la Media Naranja) estaba en franco deterioro a nuestra llegada. Este remozamiento cumplirá con todos los requerimientos técnicos de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA)”, indicó el mandatario. Agregó, que una vez concluida esta obra el país podrá acoger partidos de exhibición de la NBA, tal como lo han realizado otros países, como México, China o Francia.



También se hizo una gran remodelación en los estadios José Briceño, en Puerto Plata y Tetelo Vargas en San Pedro de Macorís con una inversión entre ambos de casi 500 millones de pesos.



“Con estas inversiones y otras en proceso, garantizamos que nuestras instalaciones deportivas cumplan con todos los estándares internacionales y estén listas para los Juegos Centro Americanos y del Caribe 2026 que serán celebrados en nuestro país. Un compromiso que asumimos y que vamos a cumplir”, reseñó en su discurso Abinader.



Adicional a esta importante inversión, el presidente informó que ha incrementado el presupuesto del Ministerio de Deportes con una primera partida por un monto de 800 millones de pesos para la construcción y remozamiento de techados multiusos y otras instalaciones deportivas en todo el territorio nacional, en atención a una demanda por años de importantes clubes del país.



Indicó que, durante el año pasado, se entregó a la población deportiva un total de 36 obras para su uso en diversas comunidades a nivel nacional, con un costo de 389 millones de pesos.



Esos fondos serán destinados “para la construcción y remozamiento de techados multiusos y otras instalaciones deportivas en todo el territorio nacional, atendiendo a una demanda por años de nuestros principales clubes”. Varias de esas construcciones y remodelaciones ya están en curso.



Entre estas obras mencionó la construcción del Centro Deportivo Comunitario del sector Capotillo, el Centro Deportivo Comunitario de Boca Chica, la reparación del Polideportivo Ramón –Montante- Castillo en Montecristi, la construcción del estadio de béisbol y softbol La Bombita en Azua, así como la reparación de las instalaciones deportivas de los clubes Sameji, Gregorio Urbano Gilbert, Fernando Valerio y otras instalaciones en Santiago.



“El deporte es una de las grandes vías para fortalecer el desarrollo de nuestros jóvenes. No solo promueve la salud y el bienestar, sino que también enseña disciplina, trabajo en equipo y superación”, expuso en la Asamblea Nacional.



Indicó que, desde su gobierno, seguirá impulsando la construcción y rehabilitación de infraestructuras deportivas, para fomentar programas de apoyo para atletas y fortalecer el deporte en las escuelas y comunidades.



“Durante el año 2024 brindamos un apoyo decisivo a todas las actividades de alto rendimiento, impulsando la participación de nuestros atletas en eventos de talla mundial, como los Juegos Olímpicos de París 2024, los Juegos Panamericanos Juveniles en Asunción, Paraguay 2025 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026”, expresó.