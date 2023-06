Kevin Martínez “rebosa” de felicidad porque competirá en los Juegos de San Salvador junto a su pariente Melvin

Kevin Martínez no deja de contar los días, horas y minutos para que corra el telón que dejará abierta la edición número 24 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse a partir de este viernes en San Salvador, capital de El Salvador.



A medida que esos momentos van pasando, la felicidad lo arropa cada vez más, no solo porque estará en sus segundos juegos regionales, sino porque estará cumpliendo un sueño, que por diversas razones no se materializaba.



“Al fin podré estar junto a mi hermano en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe”, relata con desbordante alegría Kevin sobre su hermano Melvin Martínez.



“Para mi competir con mi hermano y representar a mi país, República Dominicana, se siente estupendo, genial, feliz, pero sobre todo contento”, agregó.



La primera ocasión que Kevin estuvo en un certamen de este tipo fue en Barranquilla, Colombia, en 2018.

“De tres hermanos que somos, yo soy el del medio y cada uno nos seguimos los pasos. Además de estar con mi hermano, él es mi amigo, mi cómplice”, señala Kevin, quien en 2018 integró la selección de triatlón en los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla con Yean Jiménez, y que para ese entonces tuvo como escenario las playas de Puerto Velero.



La pareja de hermanos, que agota una base de entrenamientos en Utah, Estados Unidos, ya había competido en certámenes de gran importancia como en los Juegos Bolivarianos de Valledupar en 2022; la Copa Continental de Montevideo y la Copa Continental de Punta Cana.



“Me siento muy entusiasmado de poder estar, por primera vez en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe junto a mi hermano Kevin. Es una muy buena rivalidad y nos ayuda a mejorar a los dos, porque al final uno no quiere dejarse ganar del otro y eso nos hace más fuertes”, apuntó Melvin, el menor de los tres hermanos.



Las competencias de triatlón se estarán celebrando los días miércoles 5 y viernes 7 de julio próximo.

“La Federación Dominicana de Triatlón se siente muy feliz por la presencia de estos dos hermanos en los Juegos de San Salvador. Esto es posible gracias a la entrega que ambos le han puesto a este deporte, así como del trabajo que desde hace un buen tiempo hemos venido estado realizando, no solamente con ellos, sino con un buen grupo de jóvenes que también vienen subiendo en este deporte”, señaló Franklin de la Cruz, presidente de Fedotri.



Para esta ocasión, la delegación de triatlón criollo estará compuesta, además de los hermanos Martínez, por Karel Ramírez y Camila Romero. En el caso de Romero, se encuentra en España en fase de preparación y el pasado domingo participó en el XI Campeonato de Triatlón en Palencia, España.



De su lado, Ramírez se clasificó para el Mundial Junior de Triatlón, que tendrá lugar en julio próximo en Alemania.



Asimismo, se encuentra en una fase de recuperación tras sentir una molestia en su tobillo derecho, lo que la llevó a no accionar en el Triatlón Rincoeño de Rincón, Puerto Rico.