Un grupo de deportistas anunció la creación del Salón de la Fama del Baloncesto Dominicano, para el cual han conformado un comité gestor, el cual realiza trabajos de organización desde hace varios meses.



El anuncio lo hizo, a nombre del grupo, el periodista Osvaldo Rodríguez Suncar, por medio a un despacho de prensa, en cual dio cuenta que en el mencionado comité gestor laboran los deportistas Eduardo Gómez (inmortal del deporte dominicano); Frank Herasme (ex presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto); Nelson Román Palí (ex presidente del Club Villa Francisca y la franquicia Panteras de Santo Domingo en la hoy Liga Nacional de Baloncesto).



Rodríguez Suncar también mencionó entre los integrantes del comité que gesta el organismo al entrenador Modesto –Pechera- Guillén, al antiguo miembro de la selección nacional Francisco Martínez y al cronista deportivo Julián Suero (vocal de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo). Al grupo se unirán en los próximos días connotadas figuras del baloncesto dominicano, quienes ya han sido contactadas a esos fines y han dado su visto bueno al proyecto.



“Esta idea no es nueva. Tuve la oportunidad de conocerla cuando fui tesorero de la Federación Dominicana de Baloncesto y luego su presidente en los años 90”, señaló Herasme. “En tiempos en los cuales fui presidente de la Fedombal, esa idea nos hizo crear una pequeña galería de fotos de inmortales del baloncesto en las oficinas de la entidad, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto”, recordó Herasme, quien manifestó que la idea en esa época le fue presentada por Rodríguez Suncar y el fenecido cronista deportivo Leo López.



“Leo López y yo concebimos el proyecto. Registramos el nombre en 1994. Presentamos el proyecto al presidente de Fedombal (Herasme), a la juntas directivas de entonces de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo y Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago”, apuntó Rodríguez Suncar.