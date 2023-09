Rossy Félix, de esgrima, indicó que a casi dos meses de los Juegos de San Salvador no han recibido noticias del dinero

El pasado 21 de junio, el Gobierno dominicano anunciaba los montos de los incentivos económicos que recibirían los atletas que conquistaran medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.



A casi dos meses de la importante cita regional haber concluido, esa promesa no ha sido cumplida. Esa inconformidad ha sido expresada por varios atletas, ganadores de medallas, a través de las redes sociales. La esgrimista Rossy Félix, ganadora de medalla de plata, fue una de las primeras en alzar la voz.



“Esta es la hora que todavía no han hecho nada y los juegos se acabaron el 8 de julio. La Federación de Esgrima está suspendida y siempre hay un lío donde los que sufrimos somos los atletas”, escribió Félix.



Los montos económicos que los atletas, en el aspecto individual, recibirían por quedar entre los tres primeros lugares en el pódium era 150,000 pesos por conquistar oro, 100,000 pesos plata y 75,000 pesos bronce.



En lo referente a los deportes por equipos, los que conquistaran oro serían premiados con 1,100,000 pesos; los que logren medalla de plata 650,000 pesos y lo que obtengan bronce 500,000 pesos.



“Mientras tanto, ni siquiera se han dignado de pagar a los atletas las medallas de los Centroamericanos. Es muy fácil estar ahí cuando un atleta brilla y está en alta. Da pena, Dios tenga misericordia”, agregó Félix en sus redes sociales.



En los Juegos de San Salvador, El Salvador, la República Dominicana concluyó en el quinto puesto al obtener un total de 111 medallas, diseminadas en 25 de oro, 36 de plata y 50 de bronce.



El monto total a entregar a los medallistas rondaría los 30 millones de pesos.



“Tenemos fe de que eso suceda pronto”, informó la boxeadora Miguelina Hernández, ganadora de la medalla de bronce en la categoría 57 kilogramos.



Otros atletas que fueron contactados por elCaribe confirmaron de la situación por la que están atravesando, pero rehusaron opinar en público de la situación.



“Así es, pero no me meto en esos temas, tú sabes cómo es”, expresó el atleta que pidió reserva de su nombre. La República Dominicana se prepara de manera intensa para su participación para los Juegos Panamericanos a celebrarse del viernes 20 de octubre al 5 de noviembre del presente año en Santiago de Chile.



Como es tradición, también el gobierno dominicano entrega incentivos económicos para los atletas que logren medallas al igual que para los Juegos Olímpicos, que el próximo año se desarrollarán en París.