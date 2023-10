La trifulca se originó la madrugada del pasado domingo en el pabellón de lucha. Acosta calificó la situación de “penosa”

La trifulca entre varios atletas de la Federación Dominicana de Lucha Amateur (Fedola) la madrugada del pasado domingo, y que ha corrido como reguero de pólvora en las redes sociales, fue por la falta de colchones.



Así lo reveló Antonio –Colín- Acosta, presidente de Fedola, quien informó que los atletas envueltos en la pelea formaban parte del torneo nacional de lucha que se celebró el pasado fin de semana en el pabellón de esa disciplina, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.



“El problema se originó por unos colchones para ellos dormir. Esa situación trajo como consecuencia lo que ya se ha visto. No es correcto lo que allí sucedió. Eso me entristece y más por el sacrificio que hacemos por esos eventos para que ellos puedan realmente desarrollarse, especialmente con jóvenes de esa edad. Lo lamento sobremanera”, dijo Acosta a elCaribe por teléfono.



El comunicador Ramón Tolentino, a través de su cuenta de Instagram, difundió el video, y en él se puede observar a varios atletas enfrascados a puñetazos, con palos en manos, sillas plásticas y base de hierro para sostener las pantallas que marcan los puntos durante las competencias. “Son situaciones que suceden cuando hay tantos atletas en un torneo que comenzó el pasado viernes con el femenino y el sábado en la tarde con el masculino, con la presencia de 200 competidores en esta última rama”, apuntó el federado.



Ante esa situación, Acosta, en nombre de la Federación Dominicana de Lucha Amateur, pidió excusas e informó que harán todo lo posible, en cuanto a medidas se refiere, para que casos como este no vuelvan a repetirse

Diferentes momentos de la reyerta que se originó en el pabellón de lucha del Centro Olímpico con atletas de esa disciplina.

“Es muy lamentable. Eso es penoso, pero esas son las condiciones que tenemos sin justificarlas. Son colchones donde los muchachos duermen sobre el tapete, tirados en rincones y esquinas. Es al día siguiente de lo sucedido que me explican que el problema que hubo fue por unos colchones para dormir a esa hora y que trajo como consecuencia toda esta situación”, apuntó.



En una de las secuencias del video se puede escuchar a un atleta, mientras grababa con un celular, expresar: “Todo el mundo armado en el Centro Olímpico. Lograron armar tremendo desorden”, mientras varios de sus compañeros no cesan en la reyerta ante la mirada de otros, en su mayoría mujeres, ajenas a la situación. Al final del video se puede observar luces rojas y azules, lo que parece ser una patrulla de la Policía Nacional que hizo acto de presencia para frenar el pleito entre los luchadores.



“Ven, si tú eres un hombre pelea”, son algunas de las expresiones incitadoras por parte de los protagonistas de la reyerta, que aunque fue en la madrugada del pasado domingo, no se conoce de manera precisa la hora en que ocurrió.