Consenso de los expertos considera que Saúl Álvarez será el ganador del combate enrtre mexicanos este sábado

NUEVA YORK (EE.UU.).- La prensa hispana de Nueva York -y es obvio- no está aislada respecto a la esperada pelea que el próximo sábado van a protagonizar Saúl “Canelo” Álvarez y Jaime Munguía, dos estelares púgiles mexicanos que disputarán el título mundial absoluto del peso supermediano (168 libras).



El esperado combate tendrá como escenario el moderno coliseo T-Mobil de la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada (Estados Unidos). Va n a contender por la rivalidad mexicana.



La ciudad de Nueva York, que por decenas de años -con su mítico Madison Square Garden- llegó a ser la “meca” del boxeo rentable, nunca está al margen de las grandes peleas. Los diarios, programas de radio y televisión, así como las grandes cadenas deportivas, siempre resaltan a los protagonistas de ese millonario pleito de puños enguantados.



Desde el mismo momento que se anunció de manera oficial el combate que estelarizarán Canelo Álvarez y Munguía, se han publicado crónicas, reportajes y análisis para destacar la importancia de la reyerta. A solo días del combate Canelo Álvarez-Munguía, ¿cuál es la valoración que le da la prensa deportiva-hispana de Nueva York?.



Canelo y Munguía están en el tramo final de su preparación para su importante combate que ha concitado la atención no solo de los periodistas, entrenadores y promotores sino -y con más ruido público- de la exigente fanaticada del boxeo.



Pero, además, a juicio de expertos, ¿quién se alzará con la victoria? ¿La pelea terminará por nocaut (flat o técnico) o decisión?



Pero lo que sí ha imperado en ellos es el respeto mutuo. No se lanzan insultos, como suele ocurrir cuando se pacta un combate de esta índole. Los dos púgiles, casi todos los días, hacen declaraciones a la prensa en las que respiran “aire de victoria”.



¿Quién será el ganador?



¿Quién será el ganador de la pelea que por el cetro mundial supermediano tendrán el próximo sábado Munguía y Canelo Álvarez?



Por separado fueron entrevistados por este periodista algunos de los comentaristas que tienen programas deportivos que transmiten emisoras de la radio hispana, televisión y en canales de Youtube.



Martín Zapata, veterano periodista deportivo dominicano, cree que Canelo Álvarez debe salir airoso, aunque no subestima a Munguía que presenta un expediente profesional de invicto (43-0 con34 triunfos por nocaut).



Zapata resalta la experiencia de Canelo Álvarez que ha sido monarca mundial en cuatro categorías diferentes (superwelter, mediano, supermediano y semicompleto),



“Canelo, y estoy firme en mi opinión, que Canelo Álvarez será el claro ganador” de la pelea. “Y hasta pienso que habrá nocaut antes del décimo round”, precisó Zapata.



La misma opinión la externó Calín Peralta, un veterano comentarista de radio y a quien se le considera un sapiente del boxeo.



Dijo que aunque no subestima a Munguía, quien ha sido monarca mundial superwelter y como mediano enseñó calidad, “pero pienso que no podrá con Canelo Álvarez”.



De su lado Carmelo Rodríguez Pacheco, conocido comentarista colombiano con más de 20 años con residencia en Nueva York, declaró que la pelea “podría no ser tan cómoda para ninguno de los dos boxeadores mexicanos”.



Pero también, aunque no con un pronóstico tan categórico, Rodríguez Pacheco cree que Canelo Saldrá airoso… “aunque no gane la pelea por nocaut, como creen muchos expertos”



Canelo Álvarez, tras perder (el siete de mayo del 2022 ante Dmitry Bivol), en sus dos más recientes peleas, salió por la puerta del éxito. Sus víctimas fueron el británico Jhon Ray y Jermell Charlo, de Estados Unidos. De su lado Munguía, en su más reciente pelea -también ante Ray- obtuvo un triunfo devastador. Noqueó al británico en el noveno asalto.