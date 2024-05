LAS VEGAS, NEVADA. Saúl “Canelo” Álvarez volvió a callar a sus duros críticos al derrotar -de manera fácil- a su paisano Jaime Munguía por el título mundial absoluto del peso supermediano (168 libras).



La pelea, que tuvo como escenario el Tmobile Arena, pasada la media noche de ayer domingo, ante cerca de 23,000 personas, tuvo resultado unánime. Las tres tarjetas de los jueces marcaron así: 116-111, 115-112 y 117-110. Con su contundente triunfo, el también ganador de cuatro cinturones mundiales en otras tantas categorías, mejoró su expediente profesional en 61-2-2 con 39 éxitos por nocaut.



Fue la cuarta defensa del cetro de las 168 libras que conquistó en Nueva York en el 2019 tras noquear en el cuarto asalto al británico Rocky Fielden. Asimismo, logró su cuarta victoria corrida después de perder (el siete de mayo del 2022, en Las Vegas) del ruso Dmitry Bivol en pelea del peso semicompleto.



La crónica round por round



Primer round: Las 11:41 PM comenzó la pelea. Los dos púgiles inician el pleito con presión. Munguía es quien lanza los primeros puños, pero sin precisión. Canelo logra conectar jabs, ganchos cortos y rectos, pero sin mucha fuerza. Round de Canelo.



Segundo round: Es un asalto poco movido. Munguía presiona y trata de conectar su izquierda en jab, aprovechando su mayor alcance. Pero Canelo evade. Munguía sigue presionando y logra conectar, pero sin resultados positivos, algunos puños. Canelo responde de nuevo con gancho de izquierda y rectos cortos que llegan a la cara de su rival. Round de Canelo.



Tercer round: La pelea comienza a ponerse violenta. Munguía regresa con su presión y pega efectivos puños que aterrizan en la cabeza de Canelo. Munguía, con jabs repetidos y un recto largo, consigue buen resultado y hasta pone en “apuros” a Canelo que va hacia las cuerdas sin hacer ofensiva. Round para Munguía.



Cuarto round: Munguía sale con velocidad de su esquina y persigue a Canelo quien logra esquivar los golpes de rival. Restando unos 35 segundos para concluir el round, Álvarez, con una explosiva combinación (uppercut y gancho de izquierda) envía a la lona a Munguía. Munguía, a la cuenta de los ocho segundos de protección, se levanta y trata de hacer ofensiva. Round de Canelo.



Quinto round: Canelo es quien presiona la pelea consciente de que en el asalto anterior castigó a Munguía. Conecta los mejores puños en tanto que Munguía se cuida de no volver a besar el piso. Asalto de Canelo.



Sexto asalto: Canelo sigue atacando a Munguía con ganchos cortos y jabs. Munguía logra pegar algunos golpes, pero no le alcanzan. Round de Canelo.



Séptimo round: La pelea se calienta más pero es Canelo quien lleva la ofensiva. Pero Munguía ataca y ataca. Incluso lleva de nuevo a Canelo hacia las cuerdas y coloca buenos puños que, aunque no le hacen daño a su rival, logra buen resultado. Round de Munguía.



Octavo round: Canelo vuelve a conectar con autoridad fuertes combinaciones… ¡y casi envía por segunda ocasión a la lona a Munguía. Round de Canelo.



Noveno round: El combate sigue favoreciendo a Canelo quien sigue con su recia ofensiva. En el centro del cuadrilátero es donde mejor le va a Canelo. Conecta con autoridad ganchos, uppercuts y rectos cortos que estremecen la anatomía de Munguía. Round de Canelo.



Décimo round: Alvarez, quien sigue entre asalto y asalto sin sentarse en la banqueta, en el minuto de descanso, persigue a Munguía. Repite sus efectivas combinaciones de jabs, ganchos y rectos. Munguía, aunque enseña pundonor, ya no encuentra pegar con fuerza como para dar un “golpe de suerte” y enviar al tapiz a su enemigo. Round de Canelo.



Onceavo round: Canelo es presionando por Munguía quien logra conectar buenos puños. Munguía sigue su ataque y lleva de nuevo a las cuerdas a Canelo. Pero cuando parecía un buen momento ara Munguía, Canelo retoma su ofensiva y conecta con poder combinaciones que casi regresan al suelo a Munguía. En los últimos segundos Canelo, por retomar la ofensiva, gana el asalto. Round de Canelo.



Doceavo round: En el último round Canelo tenía la “clara intención” de terminar por nocaut la pelea. Conectó violentos golpes hacia la anatomía de Munguía. Munguía, sin embargo, no rehúye el combate y trata de frenar el ímpetu ofensivo de su rival. Pero ya Munguía no tenía tiempo para lograr su gran objetivo: Mantener su invicto y anexarse el cetro absoluto del peso supermediano. Canelo termnó la pelea con mucho aire y pegando con autoridad.



Síntesis: Victoria clara de Canelo, quien ratificó su estelaridad en los ensogados mundiales.