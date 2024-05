El Clásico Día de las Madres se celebrará este sábado en el Hipódromo Quinto Centenario, en el cual participarán cinco yeguas nativas, de tres años y mayores, no reclamables (libres).



Las cinco participantes en la tradicional carrera, a la distancia de mil 400 metros serán: Primera Dama (1), del Establo San Antonio; Flor María B. (2), de la cuadra Don Faustino Stable; Vigorosa (3), del Establo Emma Elena; Moon Games (4), de la cuadra Ramos Racing Stables; y By Me Now Wells (5), del Establo Hermanos Lara.



Primera Dama (1) tendrá como jinete al líder en victorias de la temporada, Carlos de León. Flor María B. (2) llevará sobre el lomo al jinete Héctor Hernández. Vigorosa (3) será conducida por el jinete José Francis Rojas. Moon Games (4) cargará con el peso del jinete Omar F. González. By Me Now Wells (5) tendrá sobre la silla al jinete Brenchi Ortiz. La competencia será la quinta carrera del cartel #42 del año. Por la misma, se repartirá una bolsa de RD$457,058.00.