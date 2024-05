Este sábado se podrá apostar en República Dominicana a las carreras correspondientes al cartel que incluye el Preakness Stakes, en el hipódromo de Pimlico.



Las jugadas podrán realizarse en todas las agencias hípicas del país, incluidas aquellas en el Hipódromo V Centenario, según anunció la administración del parque hípico. La carrera del Preakness Stakes será a las 7:01 p.m. En la misma, el jinete dominicano Joel Rosario montará al ejemplar Just Steel (7).



El Preakness Stakes es la segunda pata de la Triple Corona de la hípica en los Estados Unidos. Las otras dos patas son: Derby de Kentucky (disputado hace un par de semanas) y Belmont Stake (el cual se disputará el 8 de junio próximo). Rosario ganó en una ocasión el Derby de Kentucky y en dos ocasiones el Belmont.



El famoso jinete no ha ganado todavía el Preakness. El Preakness se corre a la distancia de 1,900 metros, en la pista del hipódromo Pimlico Race Course, en Baltimore, en el cual se repartirá una bolsa de 2.0 millones de dólares (1.2 millones de dólares para el ganador, equivalente al 60 por ciento).