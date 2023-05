El integrante de la selección de tiro al plato trabaja de manera ardua para sus quinto Juegos Centroamericanos y del Caribe

Julio Dujarric se prepara para su quinta participación en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en tiro al plato. En la actualidad tiene una meta de sumo interés personal para este certamen regional.



“En 2018 (en Barranquilla, Colombia) me fue bien. Logré la medalla de plata en individual. Ahora iremos por el oro que eso es lo que queda”, puntualizó el destacado atleta. En los Juegos de Mayagüez, Puerto Rico, en 2010, fue parte del equipo de skeet que conquistó la medalla de bronce. Desde 2006, la República Dominicana ha registrado un total de 17 medallas, repartidas en siete de oro, cinco de plata y cinco de bronce. Otro de los logros que registra Dujarric en su hoja atlética es el haber participado en dos Juegos Olímpicos. En Atenas ocupó el puesto 21 en tiro al plato masculino con un registro de 119 puntos, empatando su posición con otros siete tiradores, incluido el ex campeón olímpico Ennio Falco, de Italia, y Guillermo Alfredo Torres, de Cuba.



Mientras que en las olimpiadas de Beijing, Dujarric ocupó el trigésimo primer lugar en las rondas de clasificación de dos días, con una puntuación total de 110 puntos. Adicionalmente, Dujarric ha participado en siete campeonatos mundiales. Asimismo, ha estado presente en más de 29 Copas del Mundo, cinco Campeonatos Continentales Americanos y cinco Juegos Panamericanos.



Preparación



Dujarric viene de participar en el torneo tiro al plato “75 Aniversario de la Fuerza Aérea de la República Dominicana”, celebrado el pasado fin de semana en las instalaciones de esta disciplina, ubicado en la comunidad de El Higüero. Este certamen le valió a Dujarric probar sus disparos al platillo con miras a su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 y en el que República Dominicana será la sub sede para la celebración de estas competencias.



“Este evento formó parte del programa de preparación que estamos llevando a cabo con miras a los Juegos Centroamericanos y más por la gran responsabilidad que tendremos, ya que las competencias serán aquí en casa. Es un trabajo arduo al que estamos sometidos para estos juegos ya que en lo adelante no habrá más competencias internacionales”, dijo Dujarric.



Señaló que en la actualidad se encuentran en un volumen alto de entrenamiento y que eso irá descendiendo a medida que se van acercando los juegos.



“Estos eventos entre nosotros nos permiten probar cómo estamos disparando con la finalidad de llegar en óptimas condiciones a los Juegos Centroamericanos que es lo que se quiere en realidad. Al final es una ventaja que el país sea subsede porque estamos en nuestra cancha”, indicó el veterano tirador al plato.



Además de tiro al plato, la República Dominicana también acogerá las disciplinas de taekwondo, canotaje, pentatlón moderno, ecuestre, hockey sobre césped y racquetbol.