Ciudadanos de diversos continentes del planeta emprendieron un periplo hasta la convergencia más austral de la tierra, la Antártida, en busca de participar en el famoso Maratón Antártica.



Este maratón, que comenzó por vez primera en 1995, se realiza regularmente en marzo en esta zona, donde el solo hecho de escuchar el viento desestimula hasta el caminar. Y es que, si correr 42 kilómetros exige un gran sacrificio y esfuerzo, solo habría que imaginarse cómo sería deslizarse por la Antártida con un viento helado y a temperaturas de 6 grados centígrados bajo cero. Sin duda, la carrera más fría del planeta.



No obstante, Eduardo López, empresario dominicano integrante del reputado club Seven Continent Club o (Club de maratón de los 7 Continentes), cuya misión es agrupar a personas unidas por el interés de competir en maratones retadores en cada uno de los siete continentes, no se amedrenta ante el reto y es el segundo dominicano en realizar la experiencia, detalles y vivencias, que nos comparte.



“El querer servir de ejemplo de disciplina a mis hijos, amigos y colaboradores, al tiempo de demostrar que no importa la edad para lograr objetivos que parecen imposibles, ha sido el estímulo fundamental para participar en estos maratones”, expuso López.



Para el empresario vinculado a las actividades agroindustrial y de comercio, la diferencia de cualquier maratón con este reside en la contienda con la naturaleza de una forma extrema, la sensación de calor prácticamente desdibujada, y el aire frío que se introduce por la garganta.



“Ya este es mi cuarto. Corrí en los maratones de Chipre, en Nueva Zelanda, en África y ahora en Antártica. Si eres de los que buscan grandes aventuras, pues te exhorto a que corras en el maratón de hielo antártico”, apuntó con satisfacción.