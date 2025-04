El Establo San Lázaro ganó ayer dos carreras y se quedó solo en el liderato de victorias este año, en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el pool de 6 pagó RD$8,796.00 por partes, más las partes de cinco.



Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$320.00. El pool de 5 pagó RD$17,615.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,601,440.00



Con sus dos victorias de este martes, el Establo San Lázaro rompió el empate que tenía al llegar al inicio del cartel #33 del año con el Establo Hermanos Lara, que ganó una carrera en la jornada.



Las victorias del establo propiedad de Alejandro Asmar (San Lázaro) fueron en la quinta carrera, con la yegua Moon Games (2); y en la sexta, con el debutante Sharp Shot (5). Ahora tiene 19 triunfos en el 2025.



Por el Establo Hermanos Lara, propiedad de Manuel Lara y Francisco Almánzar, ganó Time Of Peace (3), en la segunda carrera. Suma ahora 18 triunfos en la temporada, mientras defiende su liderato del 2025, cuando superó al Establo San Lázaro por tan solo una carrera.



Los jinetes Kitzy Ycaza y Jimmy Jiménez ganaron dos carreras cada uno, para resultar los de mayor éxito en la jornada de ayer.



Jiménez fue al Círculo de Ganadores después de las carreras primera y tercera. En la primera cabalgó sobre Our Florida Wells (2) y en la tercera estuvo en la silla de Asian Sensation (5). La amazona Ycaza montó a los ganadores de las últimas dos pruebas del cartel: a Sharp Shot (5), en la sexta carrera; y Dilson (5), en la séptima.



Jiménez es el segundo entre los jinetes en victorias (25) este año, detrás del líder (32) Carlos de León. Ycaza llegó a 15 triunfos en 2025, sexto lugar entre los jinetes más ganadores este año.



En la primera carrera, dominó Our Florida Wells (2); en la segunda Time Of Peace (3); en la tercera Asian Sensation (5); en la cuarta La Pequeña Anita (5); en la quinta Moon Games (2); en la sexta el debutante Sharp Shot (5) y en la séptima dominó Dilson (5).