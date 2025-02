El pool de 6 pagó ayer con 5 y 4 ganadores, en el Hipódromo Quinto Centenario, donde con cinco ganadores pagó la suma de RD$152,380.00 y con cuatro ganadores tuvo un dividendo de RD$2,768.00.



El pool de 5 pagó con 4 ganadores RD$2,768.00. Ningún ticket acertó a los 6 ganadores del cartel #14 del año. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,600,112.00. El jinete William Luis fue el más ganador de la jornada. Llevó al Círculo de Ganadores a dos ejemplares: Speedy A.P. (1), en la segunda carrera (tercer favorito en las apuestas); Adrián M. (2), en la cuarta carrera (cuarto favorito).



El Establo MR vio a ganar a dos de sus pupilos: Soberana (2), en la primera carrera; y a Adrián M. (2), en la cuarta prueba. En la primera carrera, la victoria fue para Soberana (2), del Establo MR. Llevó la monta del jinete José L. Novas, a quien hizo recomendaciones el entrenador Germán León. Marcó tiempo de 1:21:1/5 en los 1,300 metros.



En la segunda, triunfó Speedy A. P (1), del Establo Zona Roja. Cargó con el peso del jinete William Luis, quien siguió las instrucciones del entrenador Juan Tejeda. Registró tiempo de 1:19:4/5 en los 1,300 metros. En la tercera, ganó Catiré (3), del Establo Hermanos Lara. Tuvo sobre el lomo a la amazona Kitzy Ycaza, quien siguió las pautas trazadas por el entrenador Arismendy Paulino. Cronometró 1:49:00 en los 1,700 metros.



En la cuarta carrera, dominó Adrian M. (2), del Establo MR. Llevó en la silla al jinete William Luis, a quien instruyó el entrenador Germán León. Hizo crono de 1:22:4/5 en los 1,300 metros.



En la quinta carrera se impuso Twice My Age (5), del Establo Marianne. Tuvo en el sillín jinete Víctor Cuevas, quien siguió las directrices del entrenador Leonel A. Carrero. Hizo tiempo de 1:28:2/5 en los 1,400 metros. En la sexta, el primero en llegar a la meta fue Don Pablo P. (5), del Establo The King George. Lo condujo el jinete Carlos de León. Lo entrena Jorge Luis Vílchez. Su tiempo fue 1:17:3/5 en los 1,200 metros.