El pool de 6 pagó este martes RD$37,344.00 por partes, más las partes de cinco, en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el jinete Carlos de León ganó en dos carreras y retomó el liderato de victorias entre los hombres de las bridas.



Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$1,036.00. El pool de 5 (Pick 5) pagó RD$8,475.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,437,936.00.



El jinete Carlos de León fue al Círculo de Ganadores sobre el lomo de Diamond Girl (4), en la segunda carrera; y el de La Pollona (3), en la cuarta carrera.



En la primera carrera, ganó Self Defense (1), del Establo Marifé. Tuvo como jinete a Jimmy Jiménez, quien siguió las instrucciones del entrenador Luis Valerón. Registró tiempo de 1:19:4/5 en los 1,300 metros. Exacta 1/3 (Self Defense/Príncipe). Quiniela 1/3. Trifecta 1/3/2 (completada por Chica Terremoto). Superfecta 1/3/2/4 (completada por Soberana).



En la segunda carrera, triunfó Diamond Girl (4), del Establo San Antonio. Llevó la monta del jinete Carlos de León, quien fue orientado por el entrenador Juan Jiménez. Marcó tiempo de 1:08:1/5 en los 1,100 metros. Exacta 4/2 (Diamond Girl/Obediencia). Quiniela 2/4. Trifecta 4/2/6 (completada por Labibeh). Superfecta 4/2/6/3 (completada por Ana R.). Dupleta 1/4 (Self Defense/Diamond Girl).



En la tercera carrera, dominó Lady Tsunade (1), del Establo Hermanos Lara. Cargó con el peso del jinete Jesús Frías, a quien hizo indicaciones el entrenador Arismendy Paulino. En la cuarta carrera, la victoria fue para La Pollona (3), del Establo The King George. En la quinta carrera, se impuso Isabela B (4), del Establo Bobito (4). Tuvo sobre el lomo al jinete William Luis, quien fue aconsejado por el entrenador Milcíades Báez. En la sexta carrera, el vencedor fue Talentoso (4), del Establo Conderama. Lo guió el jinete José Villalobos.