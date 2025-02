El pool de 6 pagó ayer RD$6,480.00 por partes, más las partes de cinco, en el Hipódromo Quinto Centenario.



El pool de 5 pagó RD$3,860.00 por partes. Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$308.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,565,328.00. Cinco jinetes diferentes e igual número de establos se alzaron con la victoria en el cartel, el número 10 del año.



En la primera carrera, se impuso Príncipe (5), del Establo Maralba. Tuvo sobre la silla al jinete Carlos de León, a quien instruyó el entrenador Vladimir Reyes. Hizo tiempo de 1:26:2/5 en los 1,400 metros.



En la segunda carrera, dominó Twice My Age (8), del Establo Marianne. Cargó con el peso del jinete Víctor Cuevas, quien siguió las pautas trazadas por el entrenador Leonel A. Carrero. Marcó tiempo de 1:15:2/5 en los 1,200 metros.



En la tercera carrera, triunfó Sweet Moon (5), del Establo Don Manríquez. Tuvo sobre el lomo al jinete Trusman Quevedo, a quien impartió instrucciones el entrenador Cristian Sánchez. Cronometró 1:13:3/5 en los 1,200 metros.



En la cuarta carrera, ganó La Pollona (2), del Establo Juan Barón. Llevó sus bridas el jinete Jesús Frías, quien siguió las recomendaciones del entrenador Francisco Martínez. Hizo crono de 1:52:3/5 en los 1,700 metros. En la quinta carrera, la victoria fue para Just Excited (3), del Establo San Antonio. La condujo la amazona Kitsy Ycaza, a quien aconsejó el entrenador Juan Jiménez. Registró tiempo de 1:23:2/5 en los 1,300 metros.



En la sexta carrera, el primero en llegar a la meta fue Adrián M. (2), del Establo MR. Tuvo en el sillín al jinete José L. Novas, quien fue orientado por el entrenador Germán León. Su tiempo fue 1:31:4/5 en los 1,400 metros. Exacta 2/1 (Adrian M./Señorita Esther). Quiniela 1/2. Trifecta 2/1/6 (completada por Champola). Superfecta 2/1/6/4 (completada por Rejected). El 2do. Pick 3 fue 2/1,3/2. El Pool de 4 (Pick 4) fue 5/2/1,3/2. Dupleta 3/2 (Just Excited/Adrian M.).