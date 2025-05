El pool de 6 pagó RD$25,360.00 en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el jinete Jimmy Jiménez fue “la brida” más ganadora del cartel #37 del año, al conducir a dos ejemplares a la victoria.



Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$732.00. El pool de 5 (Pick 5) pagó RD$5,765.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,686,624.00. Jiménez ganó sobre los lomos de Wells Selected D. (1), en la cuarta carrera; y Majestic Corredor (6), en la sexta carrera.



Con sus dos triunfos, el experimentado jinete llegó a 29 montas ganadoras en 2025, segundo del líder, Carlos de León (34), quien visitó en una ocasión el Círculo de Ganadores, sobre el lomo de Say When Sammy (3), en la quinta carrera.



En la primera carrera, el primero en llegar a la meta fue Young Raymond (5), del Establo Bobito. Pero fue distanciado al segundo lugar, en beneficio de Love Is Awesome (2), el cual resultó el ganador para fines de jugadas de bancas y pool. En la segunda carrera, dominó Universo (5), del Establo Moisés. Cargó con el peso del jinete Trusman Quevedo, a quien hizo recomendaciones el entrenador Iván Díaz.



En la tercera carrera, se impuso el descartado Colosal (1), del Establo San Antonio. Lo condujo la amazona Kitsy Ycaza, quien siguió las pautas trazadas por el entrenador Juan Jiménez. Cronometró 1:49:3/5. Para fines de bancas y pool el ganador fue Wells Revenge (4), de la cuadra Wells Stable. Fue guiado por Esmerlin Justo. Lo entrena Germán León. En la cuarta, triunfó Wells Selected D. (1), del Establo Fuera de Pool. Llevó en el sillín al jinete Jimmy Jiménez, quien siguió el plan de carrera del entrenador Julio Paulino Mendoza.



En la quinta, ganó Say When Sammy (3), del Establo The King George. Tuvo sobre el sillín al jinete Carlos de León, quien fue aconsejado por el entrenador Jorge Luis Vílchez. En la sexta, la victoria fue para Majestic Corredor (6), del Establo Hermanos María. Llevó sus bridas el jinete Jimmy Jiménez.