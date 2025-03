El funcionario dijo que destinan más de dos mil millones de pesos para su remodelación o construcción

Desde su llegada al Ministerio de Deportes el 19 de agosto del año pasado, el ingeniero Kelvin Cruz desarrolló un plan de remozamiento de importantes infraestructuras en casi todo el territorio nacional.

Con un presupuesto que ronda los dos mil millones de pesos, Cruz ha ido en rescate de muchas de esas obras para su puesta en funcionamiento para el beneficio de cada una de esas provincias.



“En estos momentos estamos impulsando más de cien obras en todo el país”, dijo el ministro de Deportes durante su participación en el almuerzo semanal de elCaribe y CDN. “De estas obras, una las encontramos en proceso, otras que estamos iniciando desde principio de enero y otras que vamos a iniciar próximamente. Es decir que cuando hablamos de 100 obras, estamos hablando de unos dos mil millones de pesos de inversión”, agregó.



Entre las obras estarán el Club Domingo Paulino (CDP) de Santiago, el estadio de béisbol del municipio Castañuelas, y el techado multiuso del Club Deportivo La Tribu de Quisqueya en La Romana, obra que fue solicitado por la estrella de la NBA, Al Horford, al presidente Luis Abinader en su visita al Palacio Nacional.



Otras instalaciones para su construcción está el coliseo de boxeo de Higüey, a petición del medallista de bronce en los pasados Juegos Olímpicos París 2024, Yunior Alcántara, al mandatario Abinader en una visita que hizo a la casa presidencial; varios techados multiuso en la provincia de Puerto Plata y diferentes instalaciones deportivas en Dajabón y otros puntos de la geografía nacional.



“Son muchas las horas que les hemos dedicado a estos trabajos para el beneficio de cada uno de los cientos de jóvenes con estas canchas, con estadios de béisbol, con deportes de salón y con todas las disciplinas deportivas que podamos asumir con ese compromiso y disponer de los fondos para ir a llevar aliento, cambios y transformaciones positivas al deporte y a sus instalaciones”, expresó el ingeniero Kelvin Cruz.



Además de las provincias La Altagracia, Puerto Plata y La Romana, el cronograma de reparación y construcción de infraestructuras a nivel nacional también incluye el Distrito Nacional, Santiago, el Gran Santo Domingo, Montecristi, San Pedro de Macorís, Dajabón, Haina, San Cristóbal y otras localidades del país, cuyo presupuesto serán con recursos propios, gracias a un importante aumento del presupuesto del año 2025 dispuesto por el presidente Luis Abinader.



Inventario de las obras



Asimismo, Cruz informó que está preparando un equipo de hombres y mujeres para cuantificar la cantidad de instalaciones deportivas que están diseminadas en toda la geografía nacional.



“Son muchas las instalaciones deportivas que hay por toda parte del país y construidas a veces por distintas instituciones del gobierno dominicano y para eso nos estamos abocando conformar un equipo para hacer un inventario”, indicó el incumbente de la cartera deportiva y recreativa.



Señaló que ese inventario, no solo estará destinado a la parte inmobiliaria, como generalmente se estila en los ministerios, sino en las instalaciones con la finalidad saber el registro existente en todo el territorio nacional.



“Queremos identificar las instalaciones deportivas que hay y a la vez certificar y ponerles un número como se hacen con las placas de los vehículos para que, en algún momento, poder generar ese dato que será muy importante para el deporte, el gobierno y el país”, señaló.



Durante su comparecencia, el ministro Cruz estuvo acompañado de Héctor Gómez, director de comunicaciones; el profesor Fernando Teruel, inmortal del deporte y director del Centro de capacitación de Miderec; Tenchy Rodríguez, así como del ingeniero Kelvin Mendoza, del departamento de obras del Ministerio de Deportes.

Desde la izquierda Manuel Acevedo, Katherine Rodríguez, Nelson Rodríguez (director de elCaribe), el ministro Kelvin Cruz, el ingeniero Manuel Estrella, Alba Nely Familia (directora de CDN), profesor Fernando Teruel y Frank Camilo (director de CDN Deportes).

Obras para Santo Domingo 2026



Por otro lado, el funcionario deportivo se refirió a la inversión que el Gobierno hace en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, a través del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) para acoger a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, así como al Parque del Este y la Barranquita de Santiago.



“El cronograma del día a día de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en nuestro país va bien. Entiendo que hasta un poquito adelante estamos gracias al buen trabajo que viene desarrollando el presidente del Comité Organizador José P. Monegro y todo su equipo con la integración monolítica para que, entre todos, impulsar y empujar de manera positiva estos juegos”, dijo Kelvin Cruz durante su comparecencia en Multimedios del Caribe.



Lamentó la situación de convivencia en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte debido a los trabajos a los que están siendo sometidas las instalaciones deportivas para la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, evento multideportivo regional que se llevará a cabo del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.



“Aquí hay un gran esfuerzo, aquí hay un buen equipo humano que está empoderado de estos juegos con mucha dignidad y mucha seriedad. Se está logrando una buena sinergia para que todo salga bien y con éxito”, sostuvo.



Puso como ejemplo el Estadio Olímpico Félix Sánchez, al que fue sometido, en una primera fase, con una inversión de 950 millones de pesos y que sirvió de sede para la celebración del Mundial de Fútbol Femenino Sub-17.



Asimismo, mencionó también el Palacio de los Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto, cuyo presupuesto para su remodelación supera los mil millones de pesos, al igual que el Palacio del Voleibol Ricardo –Gioriver- Arias.



“Todos estos trabajos que se desarrollan en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, unido a los del Parque del Este, se realizan con una inversión de 5,500 millones de pesos. Una inversión muy importante y en el que hay que reconocer la valía y la determinación del presidente Abinader que no titubeó ni un solo segundo para apoyar los juegos de manera económica”, expuso el exalcalde de La Vega.

Kelvin Cruz, Fernando Teruel, el ingeniero Kelvin Mendoza y Héctor Gómez.

Retomará el programa Indómita



Cruz se comprometió con retomar el programa Indómita, que consiste en identificar los talentos deportivos con el apoyo del Ministerio de Educación (Minerd) y el Inefi. El funcionario dijo que este programa incluye un incentivo económico a los jóvenes escogidos entre los mejores atletas escolares para que se desarrollen y sigan sus estudios sin contratiempos.



“El objetivo de este programa es seleccionar los 20 jóvenes más destacados en el deporte de cada una las 12,500 escuelas de nuestro país, esto nos va a permitir una base de 250,000 jóvenes, los cuales formaran parte de un programa integral de formación técnica y deportiva que les permita potencializar sus habilidades”, expresó.



“Este programa tiene un presupuesto de 3 mil millones de pesos anuales, el cual será financiado a través del ministerio de educación. Definitivamente estamos hablando de una revolución en materia de deportes en la Republica Dominicana”, manifestó.

El ministro Cruz durante su comparecencia en el programa Despierta con CDN.

Los ejes centrales



Kelvin Cruz explicó que su gestión ha estado enfocada en varios ejes fundamentales, como son la construcción y mantenimiento de las obras deportivas, el acompañamiento y apoyo de las Federaciones, apoyo a instituciones, actividades y eventos deportivos, la entrega de utilerías deportivas, respaldo a los atletas y la capacitación y formación a los deportistas y técnicos.



“Soy una persona que valoro mucho el deporte. En esta oportunidad y siempre he dicho que el presidente Luis Abinader creyó que me puso un trabajo, pero lo que me dio fue la oportunidad de divertirme trabajando porque disfruto cada día lo que hago”, concluyó.

Durante el almuerzo se ventilaron diversos temas relacionados con el deporte.

Se reunirá con comisión de deportes CD

En enero pasado, el ministro Kelvin Cruz designó una comisión de abogados y técnicos con la finalidad de estudiar el anteproyecto de modificación a la Ley del Deporte que reposa en el Congreso Nacional.



“En dos semanas tendré una reunión con la comisión de deportes de la Cámara de Diputados. Asimismo iniciaré un debate silente, porque me considero una persona que no me gusta hablar mucho, sino primero lograr cosas y después que están alcanzadas, entonces hacerla de opinión pública, pero lo más importante es que estamos bien enfocados en esa parte”, manifestó el funcionario vegano.



Señaló que en esa reunión estudiarán las modificaciones a Ley del Deporte “para ver qué le podemos agregar o qué no es adecuado para que, junto a ese equipo de técnicos y abogados podamos dar más luz a esta importante iniciativa para que prontamente sea una realidad”.