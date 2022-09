El inmortal se quejó por el deterioro que presentan algunas infraestructuras. Dice se no puede viajar a diario a Bayaguana

Félix Sánchez, desde la faceta de entrenador, conoce lo que está bien y lo que está mal. Sostiene que a su llegada al país en 1999, la República Dominicana solo era potencia en el béisbol. Años más tarde esa percepción cambió. Expresa además que en épocas anteriores el deporte dominicano, en cuanto a preparación de los atletas, dependía mucho de Cuba, punto que, a su juicio, también ha sido superado.



En lo que no está de acuerdo el doble medallista olímpico es con la mala calidad de las instalaciones que en la actualidad se encuentran diseminadas en gran parte de la geografía nacional, sin dejar atrás la de atletismo.



“Estamos atrás en instalaciones”, manifestó Sánchez durante su participación en el Desayuno de elCaribe-CDN, actividad a la que asistió con su esposa, la karateca María Dimitrova. “Lo que nos falta, más que otra cosa, son instalaciones. Ni más ni menos. Cuando vas a un país a un campamento a entrenar, lo que se busca es lo mejor y cuando regresas te encuentras con un salón, una pista o a un estadio en deterioro, de una vez se te van los ánimos literalmente”, agregó.



Entiende que las instalaciones, en una nación como República Dominicana, son la base primordial para el desarrollo y crecimiento de cualquier deporte. A la vez entiende que para la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, le pondrán mayor atención al tema de instalaciones.



“Sí o sí van a tener que mejorar las instalaciones. Es lamentable que hayamos durado desde 2003 y esperar al 2026 para tener nuevas instalaciones. Siendo el Centro Olímpico la ciudad deportiva más grande del Caribe e ir a otras ciudades y ver sus instalaciones es un indicativo de que estamos atrás. El dinero está ahí. El deseo está ahí. Los resultados están ahí”, dijo.



Situación pista de atletismo COJPD



Una de las instalaciones que en la actualidad presenta deterioro es la pista de atletismo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, lo que ha llevado a los integrantes de la selección nacional a prepararse en la instalación de Bayaguana.



“Espero que empiecen a arreglarla lo más pronto posible para ver los frutos en los Juegos Olímpicos de París, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo en 2026, así como para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. Un atleta no nace campeón porque son años de preparación y fogueos para que su nivel de competencia suba. Estamos en el boom deportivo y debemos aprovecharlo en estos próximos cuatro o seis años y es vital que esas reparaciones arranquen desde ya”, manifestó el también inmortal del deporte local.



A finales de mayo pasado, el Ministerio de Deportes anunció la reparación de la pista de atletismo del Estadio Olímpico Félix Sánchez, así como la construcción de otra en la comunidad La Higüera, en El Seibo, la cuna de destacados exponentes en las distintas modalidades de esta disciplina.



“Entre conciertos y actividades, la pista grande (Estadio Olímpico) no sirve. Vienen más conciertos y no podemos contar con esa pista. Hay que ir a Bayaguana sí o sí. El año que viene hay mundiales, hay Centroamericanos, hay Panamericanos y no hay pista para entrenar”, dijo.



Buscar una solución



Expresó que en días pasados se reunió con Gerardo Suero Correa, presidente de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo (FDAA) y le externó su preocupación por deterioro que presenta la pista que lleva su nombre.



“No podemos ir diario a Bayaguana. Tampoco podemos enfocarnos en cuatro o cinco atletas y no pensar en la multitud de talento que tenemos. No podemos pensar solo en Marileidy (Paulino) Alexander (Ogando), Luguelin (Santos). El atletismo no funciona así. Tampoco hay forma de mover 60 atletas diariamente para Bayaguana”, indicó Sánchez.



“Hay que buscar una solución. ¿Cuál es la solución? No sé, ni es mi trabajo. Mi trabajo es preparar lo mío y adaptarme a lo que hay. Cada entrenador tiene su queja y sus expectativas. Algunos necesitan un gimnasio más que otros porque tampoco hay. Es difícil. Tampoco podemos gastar nuestras energías en estar exclamando que no hay pistas, que no puedo entrenar, que estoy cansado porque duré tres horas en carretera. Son quejas lógicas las que hacemos”, agregó.