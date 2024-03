La Federación Dominicana de Fútbol presentó al estelar futbolista Junior Firpo como jugador de la selección, el cual se estrenará mañana ante su similar de Aruba en el Estadio Cibao FC de Santiago a partir de las 6:00 de la tarde.



Este fue el primer contacto formal de Firpo con los medios de comunicación y ante la sociedad dominicana vestido con los colores nacionales.



“Es un placer y un orgullo estar aquí, poder representar a toda mi familia y a todo el país, como he dicho muchas veces mi familia está muy orgullosa de que yo esté aquí, y así yo también”, fueron las primeras frases expresadas por Firpo.



Seguidamente el jugador del Leeds United de Inglaterra añadió: “Quería dar las gracias a toda la federación (Fedofútbol) porque al final han sido ellos los que han hecho posible que yo esté aquí, transmitiéndome y mostrándome que el futuro de República Dominicana es muy brillante”.



“He venido a tratar de dar lo máximo, ayudar a hacer crecer el fútbol en el país, que el fútbol sea una gran potencia en el aquí y creo que tenemos mucha madera para ello y un gran futuro. Los animo a que nos ayuden, apoyen, que vengan a llenar los estadios y que vengan a animar a la selección porque estoy seguro que nosotros daremos lo que hay que dar en el campo”, expresó el nativo de Villa Mella.



La frase de mayor impacto durante la charla del futbolista con los medios de comunicación fue: “Jugaré con República Dominicana hasta que me den las piernas”, aclarando que no solo viene con motivo de la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.



Marcelo Neveleff, director técnico de la Sedofútbol, tuvo palabras de agradecimiento para Firpo por su decisión de incorporarse al proyecto de la selección nacional y a los dirigentes de la Fedofútbol por las gestiones realizadas para concretar su llegada.



“Gracias Junior por entender y ser partícipe del proyecto de engrandecer el fútbol de la República Dominicana, al igual que agradecer el apoyo que estamos recibiendo, sabemos que nos falta mucho, pero estamos creciendo, seguimos poniendo el hombro y estamos haciendo un nombre. El día que comencé el trabajo se hablaba mucho de los jugadores de la diáspora y el nombre más rutilante que teníamos para convencer era el de Junior así que paso a paso vamos logrando que los muchachos vayan creyendo y vengan a representar el país”, cerró diciendo el seleccionador nacional.

Ruben García resalta cualidades de Firpo

El presidente de la Fedofútbol, Rubén García, manifestó su alegría por la decisión de Firpo de vestir la camiseta nacional en lo adelante. “Para nosotros es un orgullo y una felicidad presentar a un jugador de la talla de Junior Firpo en las canchas de nuestro país. Hace cinco años era impensado que una figura de la talla de él pudiera estar en esta mesa, hoy la Fedofútbol puede levantar el pecho y decir que tenemos un jugador de gran categoría”, dijo.