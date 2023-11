El ejemplar Glorioso B., del Establo Moisés, ganó el Clásico Presidente Constitucional en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el dividendo del pool de 6 fue RD$21,888.00.



Un espectacular remate en los 350 metros finales llevó a Glorioso B. a dominar la prueba, cuyo control ya tenía claramente en los 50 metros finales, de manos del jinete Carlos de León. Con cinco ganadores, el pool de 6 pagó RD$592.00. El dividendo del pool de 5 fue RD$4,810.00.



El monto apostado al pool de 6 fue RD$2,068,752.00.



En la primera carrera, se impuso Black Riddle (7), del Establo Hermanos Lara. Marcó tiempo de 1:25:4/5 en los 1,400 metros. En la segunda carrera, ganó Inshallah (2), del Establo Rosario Six. Registró tiempo de 1:13:4/5 en los 1,200 metros.



En la tercera carrera, dominó Wicke Wells JLC (2), del Wells Stable. Paró las agujas del reloj en 1:44:4/5 en los 1,700 metros.



En la cuarta carrera, triunfó No Me Dejes Fuera (7), del Establo Emma Elena. Hizo crono de 1:13:00 en los 1,200 metros.



En la quinta carrera, la victoria fue Glorioso B. (3), del Establo Moisés, que ganó el Clásico Presidente Constitucional. Detuvo el reloj en 1.44:00 en los 1,700 metros. En la sexta carrera, el primero en cruzar la meta fue el descartado Lic. Montilla (3), del Establo Emma Elena. Su tiempo fue 1:07:1/5 en los 1,100 metros.