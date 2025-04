El jinete Carlos de León ganó en cuatro de las seis carreras del Hipódromo Quinto Centenario, donde el pool de 6 pagó RD$2,356.00 por partes; más las partes de cinco.



Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD120.00. El pool de 5 (Pick 5) pagó RD$3,370.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,750,176.00. De León condujo al triunfo al ganador de cada una de las primeras cuatro carreras del cartel #27 del año. En su otra monta, en la quinta carrera, se quedó corto en el intento de tener una jornada perfecta (5-5), cuando su montura, Got Em Thinking (2), tuvo problemas en la salida y arrancó con retraso, lo cual le costó tener oportunidad de ganar la competencia.



El líder en victorias (25) entre los jinetes este año (De León) no guió a ningún ejemplar en la sexta carrera.



El siete veces líder en montas ganadoras (en cada uno de los últimos siete años) busca en el 2025 su octavo título seguido como “la brida” más ganadora del llamado “Majestuoso de Las Américas”.



De León llevó al triunfo a Hayflation (3), del establo Emma Elena, en la primera carrera; a Love Is Awesome (5), del Establo San Lázaro, en la segunda; a Golden Trébol (5), del Establo San Lázaro, en la tercera, y a Cenicienta A. (6), del Establo San Antonio en la cuarta.



En la quinta carrera, triunfó Lee Alejandro (6), del Establo Doña Bella. Llevó sus bridas el jinete Esmerlin Justo. En la sexta, el primero en llegar a la meta fue Cañobanda (1), del Establo Lígalo. Tuvo sobre la silla al jinete José Villalobos.