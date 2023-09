La mayoría de los dirigentes de federaciones deportivas nacionales tienen estos organismos como modo de vida personal, aseguró José Luis Suero, enlace del Ministerio de Deportes con el movimiento olímpico.



Suero fue enfático en sus afirmaciones al ser entrevistado en Revista Deportiva por CDN Deportes. “Salvo con muy raras excepciones, la gran mayoría de federados tiene las federaciones como su modo de vida personal, familiar, individual y colectivo, pero para su propio beneficio. Es la práctica pero algún día termina”, expuso Suero ante la petición de una definición del federado dominicano.



Suero, un exatleta de softbol y técnico con más de 50 años de vida deportiva, explicó que para evitar flagelos en los manejos de los recursos en el deporte es necesario “adecuar los procesos y la ley de deportes que ha estado empantanada tanto tiempo”.



Suero se quejó del uso de las subvenciones mensuales que reciben las federaciones ya que las mismas utilizan una media de 87 por ciento en “gastos administrativos”. Dijo que la normativa es 30 por ciento para gastos administrativos, 40 para eventos internacionales y 30 para eventos nacionales.



“La realidad te dice que lo gastan en gastos administrativos. No hay para el atleta, no hay para inversión y entonces le echan la culpa al Gobierno, cualquiera que sea el gobierno, no necesariamente a este. Tiene que haber un replanteamiento, debe haber un régimen de consecuencia, eso no se debe permitir.”.



Suero, conocido popularmente como “Chiguete”, reiteró en varias ocasiones que estas opiniones son personales y “en ningún caso del Ministerio de Deportes”.



Informó que desde agosto del 2022 a agosto del 2023, el deporte de alto rendimiento recibió 4,046 millones de pesos, de los 8,882 destinados a Miderec, para un 45 por ciento de la inversión total. 519 millones fueron destinados al Comité Olímpico Dominicano. Estas son cifras especiales, en un año atípico por la reprogramación de eventos que se atrasaron por motivo de la pandemia del COVID-19.



En el presente año, las delegaciones dominicanas asistieron a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y estarán en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, a celebrarse en la capital chilena entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre. Esto además del montaje de la sub sede de los citados juegos del área caribeñas con siete disciplinas realizadas en el país y los eventos de clasificaciones, campeonatos mundiales y continentales.



Suero se apoyó en una nutrida carpeta con documentos relativos a los temas tratados.

Destinarán más de 37 millones de pesos a atletas

La semana pasada, Suero informó que a los atletas que ganaron medallas en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador los incentivos les serán entregados a finales del presente mes o en los primeros días de octubre próximo. Desde hace algunas semanas, varios atletas han expresado su incorfomidad debido a que, a más de dos meses de concluir el certamen regional, los incentivos aún no les han sido entregados.