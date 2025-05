El ejemplar Majestic Corredor (6), del Establo Hermanos María, es el gran favorito del Consenso Hípico para hoy en el Hipódromo Quinto Centenario, donde se escenificará, desde las 3:30 p.m., el cartel #37 del año.

El entrenado por Miguel Oviedo llevará en la silla al jinete Jimmy Jiménez, en la sexta carrera del programa, a la distancia de mil 200 metros. Sus principales contrincantes, de acuerdo con la mayoría de los expertos consultados, deberán ser Strong Legend (3) y Orissa (5), frente a los cuales se le conceden al zaíno importado amplias posibilidades de llevarse la victoria.

En la primera carrera (1,300 metros), el favorito de los entendidos es B Dubya (4), del Establo The King George. En la segunda (1,700 metros), el señalado como el de mayores posibilidades de llegar primero a la meta es Luigino (3), del Establo San Lázaro. En la tercera (1,700 metros), El Gringo A. (3), del Establo San Lázaro, es el que cuenta con el favoritismo del Consenso Hípico.

En la cuarta (1,700 metros), la mayoría de los expertos se inclina por Condor Flying (2), del Establo César Racing, mientras que en la quinta (1,400 metros), Say When Sammy (3), del Establo The King George.