Email it

La ganadora de los 400 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Marileidy Paulino, se desahogó en su cuenta de Twitter en contra del racismo hacia los deportistas dominicanos.

La atleta expresó que las personas no deberían ser juzgadas por su color de piel.



“Es una pena que tengamos personas en nuestro país la cual sean racistas, solo porque tenemos el color de piel negro, donde deberían de apoyar y halagar a toda esa juventud que lucha día a día, donde tenemos una familia que espera el pan por medio de nuestro sacrificio”, en su cuenta.



El mensaje está acompañado de una fotografía de la atleta de salto alto, Marysabel Senyú, quien también se alzó con el oro en su categoría en la competición deportiva celebrada en El Salvador y quien, además, ha recibido críticas por su origen y color de piel. “A los que no son negros y no son 100% dominicanos sí quieren aplaudirlos, por favor tengamos respeto y más con los deportistas”, pidió Paulino en su publicación.