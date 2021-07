Mario Eugenio, el criollo que impresionó a 35 universidades

Nació en San Isidro. Practicó béisbol y rugby. Eligió jugar fútbol americano con Michigan y aspira llegar a la NFL

Mario J. Eugenio es un joven que nació en San Isidro. Desde niño se paseó por el béisbol y el rugby tanto en el país como en Francia. Pero es en Tampa que se apasiona por el fútbol americano con apenas 11 años. Seis años después, el talento que ha mostrado en ese deporte llamó la atención de 35 universidades, que le ofertaron becas para que ingresara a sus respectivas filas. Terminó seleccionando a Michigan.

“En Santo Domingo practiqué béisbol y baloncesto. Luego, buscando mejor vida, me fui a vivir a Francia con mi mamá (Ruth Mejía) cuando tenía siete años. Allá jugaba rugby. Luego, a los diez, me mudé para Tampa, con mi papá (Mario Eugenio), donde me apasioné por el fútbol americano, deporte que lo he venido practicando desde los 11 años”, dice Eugenio en visita a Multimedios del Caribe la pasada semana.

El ala defensiva relata que siempre acudía a los entrenamientos de Gaither High School, su escuela, con la finalidad de tomarle el pulso a este exigente deporte, considerado el más popular en los Estados Unidos.

“En la High School (secundaria) metí mano. Empecé a ser uno de los mejores jugadores de mi escuela y después de la liga de la nación. Le doy gracias a Dios por todo lo que está pasando conmigo. Mi familia ha sido importante en todo esto”, sostiene el joven de 17 años de edad.

En la actualidad, ha jugado dos temporadas de fútbol americano a nivel de secundaria, incluida una estación recortada en 2020 por el COVID-19. Totaliza 123 tacleadas (38 de ellas para pérdidas de yardas), 30 capturas de mariscales de campo, seis balones sueltos provocados (tres recuperados) y cuatro intercepciones.

Su talento lo colocó en la posición número 209 entre los mejores 300 atletas dentro del fútbol americano para la promoción de secundaria de 2022, lo cual habla de la valoración de su talento.

Un reportaje publicado por ESPN, informa que Eugenio es un atleta de cuatro estrellas con una calificación general de 82 puntos, en base a los reportes de los escuchas que han tenido la oportunidad de verlo jugar.

“En Michigan me siento como en casa, porque me ofrecían de todo, a parte de los estudios y del fútbol, pero sobre todo para ser una mejor persona en la vida. Aquí me gustaría estudiar medicina para seguirle los pasos a mi abuelo (Cipriano Mojica), aunque todavía no tengo nada definido con la carrera que me gustaría lograr”, señaló el atleta, quien cumplirá 18 años en noviembre próximo y en 2022 vestirá el uniforme de Michigan.

Por la NFL han desfilado un total de nueve jugadores con raíces dominicanas, siendo el primero Stalin Colinet, madre criolla y padre judío. Fue seleccionado en por Minnesota en 1997 en la tercera ronda. En el 2000 llegó el segundo: Tutan Reyes, elegido por los Saints de New Orleans en la quinta ronda.

En 2004 llegó a la NFL el receptor Carlos Pérez, quien no fue seleccionado, pero sí firmado por Filadelfia. En 2005, Luis Castillo, de madre dominicana y padre griego, irrumpió en este deporte con San Diego Chargers. Luego, en 2007, Carolina Panthers escogió a Dante Rosario con el turno 155 de la quinta ronda. En 2017, Josué Matías fue firmado por Tennessee Titans. Solo vio acción en equipos de prácticas y de pretemporada.

También está el nativo de Azua, Frank Beltré, quien apenas jugó en equipos de prácticas y de pretemporada. También accionó en la NFL Etieen Sabino con New York Giants y Los Ángeles Rams, y por último el liniero ofensivo César Ruiz en 2020 por New Orleans Saints, procedente de la Universidad de Michigan.

“Yo soy dominicano full. Me gusta el arroz, la habichuela y la carne. Como eso todos los días. También tengo como principal propósito el tema de la universidad. Me veo haciendo los tres años que se requiere para estar en el draft”, indicó.