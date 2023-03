Saúl Mena es una estrella que lleva la bandera dominicana a muchos rincones del mundo gracias a la agilidad de sus dedos y mente. Este gamer, o jugador de video juegos, soñó como niño en Villa María lo que hoy vive como estrella de los eSports.



A sus 23 años, Mena es un referente nacional y uno de los gamers élite del mundo en la modalidad de Street Fighter y disfruta su posición con los pies en la tierra. “Muchas personas se acercan y me sorprende que me conozcan. Es un privilegio que la gente se interese”, dijo Mena durante una entrevista en el programa El Plato del Día que se transmite de lunes a viernes de 12:00 a 2:00 de la tarde por CDN Radio.



Mena es el campeón actual del Capcom Cup, el evento más importante de la especialidad Street Fighter, el cual conquistó el pasado 19 de febrero en la ciudad de Los Ángeles. También había ganado la versión de 2017, cuando era un adolescente de 17 años.



Mena RD es su nombre de competencia y la dominicanidad le brota a modo de emoción. “Para mí los dominicanos somos los más fuertes del mundo pero no tenemos el apoyo, quizás por desconocimiento”, explicó. Dijo que se mantiene fomentando los eSports para que los jóvenes que inician pasen menos trabajo que él.



“Somos una comunidad, desde antes de yo nacer. Mi hermano mayor jugaba, era de los mejores y yo comencé a jugar bien temprano. Nunca fue un tema de jugar en solitario, somos una comunidad grande”, relató.



Rubén Aybar, quien también trabaja para el equipo de Grandes Ligas Marlins de Miami, es el psicólogo de cabecera de Mena y una pieza vital en su equipo de trabajo. “Estaba estudiando ingeniería en Software, pero me voy a mover a la psicología deportiva. Este aspecto me ha ayudado mucho en mi carrera y quiero profundizar. Me gusta la psicología”, explicó.



Entre las habilidades necesarias para triunfar como gamer valora “la capacidad de crear estrategias para ejecutar por encima del rival y eso incluye estudiar la velocidad de cada movimiento, cada personaje. Trato de mantener mi vida alrededor del juego, mi entorno hablando de eso, pensando, estudiando el juego”.



Y la psicología competitiva también ayuda a vivir. “Yo no sabía perder, el juego de ayudó a desarrollarme. Hoy en día, la decepción intento tomarla como aprendizaje. Solo fracasé en este momento, no en mi carrera completa”. Y así sigue adelante. Mena ha ganado importantes sumas, incluyendo 250 mil dólares por ganar la Capcom Cup en 2017 y 120 mil por su triunfo de este año.



Representar al país en Juegos Olímpicos



Los eSports van ganando terreno en las organizaciones que rigen el deporte mundial y su inclusión en los eventos del ciclo olímpico parece inminente. Eso coincide con la constante necesidad de Mena de buscar inspiración”de mantener el hambre”. “El factor competencia es importante, mi vida depende de ganar y necesito motivación. Quiero representar a mi país en los Juegos Olímpicos”, proclamó.