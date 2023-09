El presidente del Comité Organizador de los Juegos 2026 no lo descartó durante un recorrido por esa instalación en el COJPD

El tema sobre la construcción o no de un nuevo velódromo ha sido asunto de debate por muchos años.

Ayer, ese tema fue un tanto despejado por José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 durante una visita de cortesía a Jorge Blas Díaz, presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo (Fedoci), precisamente en esta instalación ubicada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.



“Durante la visita a estas instalaciones conversamos de la posibilidad de la construcción de un nuevo velódromo. Hablamos bastante sobre esa inquietud que tiene la federación de ciclismo por razones técnicas, de desarrollo, así como de política de fomento del ciclismo en el país”, expresó Monegro al espacio televisivo Inside Deportivo, que se transmite de lunes a viernes (7-8 de la noche) por CDN Deportes.



El velódromo fue construido en febrero de 1974 para la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, precisamente para este certamen que se celebró en la capital dominicana del 27 de febrero al 13 de marzo de ese entonces.



“En todas las federaciones uno de los temas que siempre salen son las instalaciones en las cuales se va a montar el evento. Eso es mandatorio y esta no es la excepción. Pero también, muchas veces centramos el ciclismo en el velódromo. Hay que recordar que este deporte también tiene otras modalidades”, expuso el reputado periodista.



De su lado, Blas Díaz elogió la disposición que tiene Monegro de levantar nuevas infraestructuras para el certamen regional de 2026.



“Como federación estamos poniendo nuestro granito de arena para tocar las puertas para hacer entender de que el ciclismo no es un deporte más del grupo, sino que es una disciplina, prestándole la importancia de lugar, podemos hacer grandes cosas”, manifestó el federado deportivo del aro y el pedal.



Recientemente, el velódromo fue uno de los escenarios para la celebración del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta y Pista, justa que contó con la presencia de pedalistas de varios países y que tuvo que ser acondicionado para su celebración.



“Qué bueno que esté aquí (José P. Monegro) para que conozca nuestra instalación, conozca la particularidad de nuestro deporte y así pueda tener una visión general, no solamente del ciclismo, sino de todos los deportes que tendrán sus escenarios para los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe”, sostuvo Blas Díaz.



La visita de Monegro a Fedoci forma parte de una serie de encuentros que lleva a cabo con presidentes de otras federaciones, tal como sucedió ayer también con Miguel Rivera, de la Federación Dominicana de Balonmano.