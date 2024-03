El Estadio Olímpico y el Palacio de los Deportes serán intervenidos para sus reparaciones informó José. P. Monegro

El próximo 20 de abril, el Estadio Olímpico será escenario para la celebración del histórico “junte” entre Juan Luis Guerra, Sting, Juanes y Residente. Al mismo tiempo será el último que en ese gran recinto deportivo se celebre por un buen tiempo.



El motivo es que será intervenido para el inicio de los trabajos de reparación con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Al igual que el Estadio Olímpico, el Palacio de los Deportes profesor Virgilio Travieso Soto también será cerrado y no se permitirá la celebración de todo tipo de concentración deportiva, política, religiosa, graduaciones y de espectáculos.



Así lo informó José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Santo Domingo 2026 durante su participación en el programa “Deportes entre Nosotros”, que se produce todos los sábados de 1:30 a 2:30 de la tarde por CDN Deportes.



“Ya iniciamos con el estudio estructural del Palacio de los Deportes. Antes de hacer cualquier intervención civil en este recinto, hay que hacer primero un estudio. Estamos hablando de una instalación que ha sufrido mucho en estos 50 años que tiene de construida. Ya eso forma parte del inicio de la intervención”, expuso Monegro. Manifestó que la “Media Naranja”, como también se le conoce a la casa del baloncesto capitalino, para su uso público no será permitida entre los meses de abril y mayo próximo. “Para ese entonces lo estaremos cerrando”, indicó Monegro. “A partir de ahí estaremos abordando todas las partes que tiene que ver con la intervención completa del Palacio de los Deportes”, agregó.



Expuso que los torneos de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), a celebrarse entre los meses mayo-noviembre, así como el de la selección nacional para la segunda ventana clasificatoria para la AmeriCup en 2025 ante Canadá y Nicaragua, no se desarrollarán en este recinto inaugurado en 1974 para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de ese entonces.



El presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026 está claro de que el cierre, tanto del Estadio Olímpico como del Palacio de los Deportes va a generar un “problema” a la sociedad, en especial a la deportiva.



Otras que serán reparadas



Monegro explicó también, que además del Estadio Olímpico Félix Sánchez y el Palacio de los Deportes, otras instalaciones también serán intervenidas para su reparación. “Todas las instalaciones serán intervenidas, salvo las que ya habíamos trabajados para los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador el año pasado como fueron las de hockey sobre césped, ecuestre, canotaje, racquetbol y tiro al plato, a las que se les estará dando mantenimiento”, dijo.



Adelantó que el presidente de la República, Luis Abinader, dispuso al Ministerio de Viviendas y Edificaciones (Mived), que asumiera todo el proceso de ejecución y licitación de las instalaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, así como del Parque del Este.



“La intervención de las instalaciones deportivas tendrán que venir acompañadas de un plan urbanístico de los dos centros para que quede como legado, una preocupación que la familia del fenecido dirigente Juan Ulises García Saleta (Wiche) ha venido externando desde hace un gran tiempo”, señaló.