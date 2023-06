Si clasificara, París 2024 serían los quintos Juegos de la pesista dominicana Beatriz Pirón, que recién empezó este año su ciclo olímpico tras una pausa obligada de cinco meses que resultó siendo para ella aire fresco, pues empezar de cero le ha dado más fortaleza y seguridad.



“Realmente duré cinco meses fuera del levantamiento de pesas, de lo que es el deporte, por algunos problemitas personales, pero me reintegré a la selección nuevamente en enero de este año, lo cual me ha dado buenos resultados, el cuerpo se siente más descansado, el músculo más activo”, dice la pesista.



En El Salvador, donde ganó un oro en la arrancada y un bronce en el envión de los 49 kilogramos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la deportista dominicana recalca que “fue un poco difícil empezar de cero”, pero valora lo ocurrido como “lo mejor” que le “ha podido pasar”.



El año pasado, Pirón, que fue cuarta en los 49 kg de los Juegos Olímpicos de Río 2016, tuvo que dejar de lado su preparación deportiva y dedicarse a otro trabajo para mantener económicamente a sus tres hijos.



Igualmente fue apartada del seleccionado nacional y volvió en enero pasado con su técnica y su nivel intactos, algo que se ha reflejado desde entonces y que espera seguir mejorando de cara a París 2024, juegos a los que llegará con 29 años y un sueño. “Empezar de nuevo es lo mejor que me ha podido pasar, me siento más fuerte y más segura de mí misma, creo que para los próximos Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos tendré una mejor preparación”, añade.



Para clasificar a París todavía faltan varias competencias y muchas horas de trabajo, pero Pirón muestra mucha confianza en lo que puede lograr: “Tengo una muy buena expectativa, muy positiva, de que voy a conquistar mis sueños”. Su palmarés la respalda, pues es la campeona vigente de los Juegos Panamericanos y cuenta con dos oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (Veracruz 2014 y San Salvador 2023), entre otros reconocimientos.