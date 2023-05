Beatriz Pirón tiene una meta pendiente y la ha retomado este año, tras un paro forzoso en el 2022.



Ser la primera atleta dominicana (hombre o mujer) con cuatro apariciones en Juegos Olímpicos es interesante, pero la esquiva medalla es la meta principal de Pirón. “Se está haciendo lo posible y quiero ir a los Juegos Olímpicos de París porque tengo una meta muy marcada”, explicó la reinante campeona de los Juegos Panamericanos al ser entrevistada para el canal de youtube Tour Deportivo con Neftalí Ruiz.



La preparación para el ciclo olímpico París 2024 no arrancó de la forma correcta ya que Pirón se vio obligada a abandonar sus entrenamientos y apartarse de la selección nacional al ser sacado de la nómina del Programa de Atletas de Alto Rendimiento Nuevos Valores e Inmortales (Parni), debido a cruces de nómina entre Miderec y el Ejército.



“Duré un tiempo fuera, ahora es que me estoy recuperando ya que duré unos cinco meses sin entrenar y volví en enero. Tengo tres hijos que mantener y tuve que trabajar fuera del deporte”, relató la atleta.



“Ese tiempo también lo tomé para reflexionar y experimentar cosas nuevas. El deporte es hasta un día, pero nunca pensé en retirarme, solo me propuse trabajar para mantener a flote mi familia”, argumentó.



La ausencia no parece haber hecho mella en el nivel de Beatriz, quien ganó oro en total y sendas platas en arranque y envión, para dominar la categoría -49 kilogramos del Clasificatorio Centroamericano y del Caribe, celebrado recientemente en el país.



Pirón es una atleta histórica que ha ganado múltiples medallas en eventos continentales, incluyendo cuatro oros en Juegos Centroamericanos y del Caribe, oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y bronce en los de Toronto 2015.



Participó en los Juegos Olímpicos Londres 2012 con apenas 17 años de edad, ocupó la cuarta plaza en la versión olímpica de Río 2016 y el octavo puesto en Tokio 2020, cita a la cual asistió apenas cuatro meses después de dar a luz.



Junto a Pirón, los atletas dominicanos con tres participaciones olímpicas son: los corredores Luguelín Santos (2012, 2016 y 2020), Félix Sánchez (2004, 2008, y 2012); y las voleibolistas Priscila Rivera y Annery Valdez (2004, 2012 y 2020).



Será la tercera participación de Pirón en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que para esta ocasión se estarán celebrando en San Salvador, El Salvador.

Se encuentra en un 70% de su preparación

Beatriz Pirón expresó que su nivel de preparación para los Juegos de El Salvador se encuentra en un 70 por ciento, nivel que elevará en los entrenamientos en Jarabacoa. “Estamos bien fuertes, que es lo primordial. Estamos en ese nivel en lo que tiene que ver con nuestra preparación”, indicó la veterana atleta. “Vamos por buen paso y nuestra meta es seguir avanzando hasta llegar al objetivo que son los Juegos Olímpicos 2024”, agregó.