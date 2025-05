El pool de 6 pagó un dividendo de RD$1,084.00 por partes, más las partes de cuatro, con cinco carreras oficiales y una cancelada, debido a la lluvia, en el Hipódromo Quinto Centenario.



La sexta carrera del cartel #35 fue cancelada debido a un fuerte aguacero, el cual impedía la buena visibilidad. El pool de 6 pagó por ello también con cuatro ganadores RD$56.00.



El pool de 5 pagó con 4 ganadores, por la cancelación debido a la lluvia, la suma de RD$395.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$2,008,656.00.



En la primera carrera, se impuso Twice My Age (1), del Establo Marianne. Llevó la monta del jinete Jonathan Estévez, quien recibió instrucciones del entrenador Leonel A. Carrero. Registró tiempo de 1:20:3/5 en los 1,300 metros.



En la segunda carrera, dominó Seaquake P. (5), del Establo Hermanos Lara. Lo condujo el jinete Brenchi Ortiz, quien fue instruido por el entrenador Arismendy Paulino. Marcó tiempo de 1:13:00 en los 1,200 metros.



En la tercera carrera, triunfó El Exterminador D. (4), del Establo San Antonio. Cargó con el peso del jinete Tristán Quevedo, a quien hizo recomendaciones el entrenador Juan Jiménez. Cronometró 1:18:4/5 en los 1,300 metros.



En la cuarta carrera, la victoria fue para Labibeh (5), del Establo Zona Roja. Llevó sus bridas el jinete William Luis, quien siguió el plan de carrera del entrenador Juan Tejeda. Hizo crono de 1:08:275 en los 1,100 metros.



En la quinta carrera, ganó Alticornio (1),del Establo San Lázaro. Tuvo sobre la silla al jinete Jimmy Jiménez, quien fue aconsejado por el entrenador Cristian Pimentel. Su time pop fue 1:17:00 en los 1,300 metros.



La sexta carrera fue cancelada debido a un fuerte aguacero, el cual no permitió su celebración.