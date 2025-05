La yegua Primera Dama (2) es la favorita del Consenso Hípico para ganar hoy el Clásico Día de las Madres, en el Hipódromo Quinto Centenario.



La pupila del Establo San Antonio será conducida por Carlos de León, jinete líder en victorias en 2025 y en cada uno de los 8 años anteriores. La entrena Juan Jiménez. Su rival más peligrosa, en la prueba entre cuatro yeguas, se espera que sea Dinastía Aguiar (4), del Establo Petronila Carrión, la cual tendrá sobre el lomo al jinete Trusman Quevedo, quien seguirá las orientaciones del entrenador Pedro J. Aguiar.



A las otras dos participantes, La Pollona (1) y Cabuya B. (3), la mayoría de los entendidos en asuntos hípicos en el país le concede iguales oportunidades entre sí de ganar la carrera, la sexta del cartel # 41 del año; pactada a 1,400 metros. Pero en ambos casos, mucho menos oportunidades que a las dos principales candidatas a la victoria. La Pollona (1), del Establo The King George, cargará con el peso del jinete José Báez, a quien impartirá instrucciones el entrenador Jorge Luis Vílchez. Cabuya B. (3), de Establo Moisés, tendrá sobre la silla al jinete Jimmy Jiménez, quien seguirá el plan de carrera del entrenador Iván Díaz.



Otros favoritos



En la primera carrera (1,200 metros), no válida para el pool de 6, el preferido de los expertos es Grand Rouge (5), de la cuadra Patricia Estable.



En la segunda carrera (1,300 metros), Puro Talento (7), del Establo Fab Five.



En la tercera carrera (1,300 metros) las mayores posibles de éxito son concedidas a Quiet Ready (24), del Establo Hermanos Lara. En la cuarta carrera (1,700 metros) las preferencias están del lado de Wicke Wells JLC (4), de la cuadra Wells Stable. En la quinta carrera (1,300 metros) el favoritismo de la mayoría de los entendidos es para Maritza Queen (4), del Establo Hermano Lara. En la séptima carrera (1,200 metros) la mayoría de los expertos consultados se inclina a favor de Daddy’s Mountain.