Prisilla: “Hay que seguir trabajando”

Las Reinas del Caribe fueron a los Juegos Olímpicos de Tokio con la finalidad de lograr una medalla, pero ese objetivo no fue posible.

Regresar con las “manos vacías” por tercera ocasión de una cita olímpica es sinónimo de “frustración” para su capitana Prisilla Rivera.

“Fuimos en busca de una meta y era nuestro principal deseo y hay frustración”, expresa la veterana jugadora. “Luego pasa lo que pasa y tú no lo consigues, pero lo que hay que seguir es trabajando porque si no se consiguió ahora, se puede lograr más adelante”, agregó.

La selección de voleibol femenino finalizó en el octavo lugar en las competencias de los Juegos Olímpicos.

“Esto no quiere decir que nosotros no tengamos la línea competitiva. A veces sucede bien y en otras no y por eso tampoco uno se va a volver loco”, dijo Rivera.

Estos Juegos Olímpicos fueron los últimos para la estelar jugadora, quien reiteró que se retirará del voleibol en septiembre próximo, en una competencia que se celebrará en el país.

Las selección solo ganó dos partidos de los cinco que disputaron en Tokio. Asimismo, perdieron dos partidos en cinco sets ante los combinados de Brasil y Corea, respectivamente.

El torneo de voleibol femenino de los Juegos Olímpicos fue ganado por los Estados Unidos, siendo esta la primera vez que obtiene oro en esta disciplina en la gran cita mundial del deporte, que se celebra cada cuatro años en el verano. Los próximos juegos serán en París 2024.